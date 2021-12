Uomini e Donne, Marcello presenta la sua nuova compagna: per lei ha lasciato il programma, ammettendo di non voler conoscere altre donne.

La sua uscita di scena ha spiazzato tutti. Si, perché in poco tempo Marcello Messina è diventato uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne. Dopo la rottura con Ida Platano, il cavaliere ha iniziato altre frequentazioni, ma infine ha preso una inaspettata decisione: lasciare per sempre il programma. Il motivo? Ha un nome!

Il cavaliere racconta di aver incontrato per caso una donna, entrata nell’agenzia immobiliare dove lavora. Una donna che lo ha stravolto a tal punto da decidere di interrompere la sua esperienza in tv e continuare la conoscenza con lei. Il suo nome è Viviana e, qualche ora fa, per la prima volta, Marcello si è mostrato con lei sul suo canale social ufficiale. Scopriamo insieme di chi si tratta e come prosegue la loro relazione!

Uomini e Donne, chi è la compagna di Marcello Messina: il cavaliere ha lasciato la trasmissione per lei

Prosegue a gonfie vele la conoscenza tra Marcello e la misteriosa donna conosciuta in agenzia dove lavora. Misteriosa fino a poco fa: la fortunata si chiama Viviana, è un’oculista e proprio poche ore fa Marcello l’ha mostrata sui social.

Nei pochi secondi apparsa in video, la donna ha preferito non parlare, limitandosi a sorridere ai followers. Marcello è sembrato davvero felice di questo nuovo ed inaspettato capitolo della sua vita. Ecco alcune immagini tratte dalle stories Instagram dell’ex cavaliere:

Insomma, Marcello sembra aver trovato la tanto attesa felicità al fianco di quella che sembra essere a tutti gli effetti la sua nuova fidanzata. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri a questa neo coppia. E voi, avete seguito il percorso dell’ex cavaliere del Trono Over? Vi dispiacerà non vederlo più in trasmissione?