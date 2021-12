Quando ha recitato in questa famosa telenovela, era davvero giovanissima: da quel momento ne ha fatta di strada, ma voi l’avete riconosciuta?

Era esattamente il 2011 quando, davvero giovanissima, un amato personaggio della televisione italiana prendeva parte ad una famosa telenovela. E cavalcava la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno.

Nata a San Daniele del Friuli nel 1990, la giovane donne inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo in tenerissima età. Non soltanto a soli sette anni inizia a seguire un corso di danza ed ad undici, invece, inizia a prendere lezioni di canto, ma prende parte anche a tantissimi manifestazioni musicali. L’anno del successo, però, è senza alcun dubbio il 2011. È proprio in quest’anno, infatti, che viene scelta per recitare in una telenovela che sarebbe partita dopo qualche mese. E così viene immediatamente spedita a Buenos Aires, in Argentina, per seguire un corso intensivo di spagnolo. Da quel momento, la sua vita è letteralmente cambiata. Divenuta una presenza fissa dell’amatissima telenovela, la giovane attrice cavalca la cresta dell’onda. Tanto è vero, ad oggi, è un volto apprezzatissimo della televisione italiana. Voi, però, l’avete riconosciuta?

In questa telenovela era davvero giovanissima: l’avete riconosciuta?

La telenovela a cui facciamo riferimento è proprio questa: Violetta! Andata in per la prima volta nel 2011, la serie inizia a riscuotere un successo davvero impressionante sin dal primo momento. Tanto che, in un vero e proprio batter baleno, diventa un ‘must’ per tutto il mondo dei ragazzini e bambini.

Sono davvero tantissimi i personaggi che hanno preso parte a Violetta e che hanno saputo catturare l’attenzione di tutti. Tra questi, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: la bellissima Francesca! Giovanissima e alle prese con il suo primo ruolo da attrice, la ragazza ha cavalcato la cresta dell’onda. Ed ad oggi, nonostante siano passati anni dal suo esordio, continua ad essere un personaggio amatissimo della televisione italiana. A questo punto, però, vi chiediamo: sapete di chi parliamo? Proprio di lei: Lodovica Comello!

Sono trascorsi anni dal ruolo di Francesca in Violetta, eppure la splendida Lodovica continua a vantare di un successo clamoroso. Recentemente, l’abbiamo vista nello studio de Le Iene, ma la sua carriera è davvero impressionante.