Correva esattamente il 1985 e Patrizia Pellegrino era già bellissima: vederla vi lascerà davvero a bocca aperta, si parla di 36 anni fa.

È ufficialmente una delle concorrenti del GF Vip, Patrizia Pellegrino! Entrata a far parte della famosissima casa di Cinecittà nel corso della puntata di Lunedì 22 Novembre, l’amatissima attrice e conduttrice ha facilmente catturato l’attenzione su di sé. E, sia chiaro, non soltanto del pubblico italiano, ma anche dei suoi compagni di viaggio.

Per niente estranea al mondo della televisione italiana e, soprattutto, dei reality, Patrizia Pellegrino si è detta pronta ad affrontare una nuova sfida ed una nuova avventura. E, diciamo la verità, la napoletana è una di quelle donne che di sfide ne ha affrontate nel corso della sua vita. Oggi Patrizia vanta di un successo davvero clamoroso e di una bellezza piuttosto impressionante, ma siete curiosi di vedere com’era nel passato? Siamo riusciti a rintracciare uno scatto che la ritrae nel 1985, siete pronti anche voi a vederlo e a capire com’è cambiata nel corso del tempo? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, vedere com’era ben 36 anni vi lascerà davvero senza parole.

Leggi anche –> GF Vip, il dramma di Patrizia Pellegrino: “Non l’ho potuto vedere”, racconto choc

Patrizia Pellegrino nel 1985, com’è cambiata in questi anni? Resterete senza parole!

Sappiamo benissimo che la carriera di Patrizia Pellegrino è piuttosto variegata. Conduttrice, attrice e cantante, la splendida napoletana ha ricoperto tantissimi ruoli. E in ciascuno di essi ha saputo catturare l’attenzione del pubblico italiano.

Leggi anche –> Patrizia Pellegrino, vita privata: chi è l’ex marito e quanti figli ha

Ancora prima di vestire i panni di attrice, Patrizia Pellegrino ha dato inizio ad una splendida carriera da cantante. Ricordate, ad esempi, il singolo Bandito? Ecco. Correva esattamente il 1985 quando la napoletana conquistava tutti con questo singolo. Quello che, però, vi chiediamo è: vi ricordate com’era in quegli anni? Sono trascorsi esattamente 36 anni da quel momento, ma vi assicuriamo Patrizia Pellegrino è davvero splendida. Eccola qui:

Lei è proprio Patrizia Pellegrino nel 1985. Che dire? È davvero splendida! Ma non solo. Non si può fare affatto fare a meno di notare che, nonostante si tratti di circa 36 anni fa, la napoletana non è affatto cambiata nel tempo. Siete d’accordo?