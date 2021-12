Milly Carlucci agli inizi della carriera: com’era da giovanissima la regina di Ballando con le stelle.

È uno dei volti più amati della nostra televisione. Regina indiscussa del sabato sera di Rai Uno, Milly Carlucci è una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico. È al timone di Ballando con le stelle dal 2005, ma la sua carriera in tv è iniziata negli anni ottanta: la ricordate?

Agli inizi della sua carriera, negli anni ’80, Milly è apparsa in tantissime trasmissione come showgirl e conduttrice: in questo periodo si mette in gioco anche come attrice. La conferma del suo successo arriva negli anni ’90 e 2000, quando conduce programmi di grandissimo successo come Scommettiamo che, il Festival di Sanremo e Pavarotti 6 Friends. Siete curiosi di vedere com’era Milly prima del gran successo?

LEGGI ANCHE —–>Milly Carlucci, vita privata: prima di suo marito c’era proprio lui, è un amatissimo sportivo

Milly Carlucci da giovanissima: ricordate la conduttrice agli inizi della sua carriera?

È ormai da tantissimi anni una delle regine indiscusse della nostra televisione. Ma, soprattutto i fan dell’ultima ora, non ricorderanno com’era la splendida Milly Carlucci agli inizi della sua carriera. L’esordio in tv è avvenuto nel ’76, come inviata a L’altra domenica, trasmissione di Renzo Arbore. Dal 1978 al 1981 condurrà Giochi senza frontiere, programma che metterà in risalto le sue doti da conduttrice. Curiosi di vedere com’era Milly in quegli anni.

Nel 1979, la conduttrice fu ospite di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini nel programma Io e la Befana. Eccola più bella e sorridente che mai, a soli 25 anni:

LEGGI ANCHE ——>Milly Carlucci ritorna a parlare dell’addio di Raimondo Todaro: rivelazione inaspettata

Come si vede nel video, presente su Youtube e riproposto da Techetè su Rai Uno, Sandra Mondaini fa i complimenti alla Carlucci per la conduzione di Giochi senza frontiere. Il talento di Milly Carlucci si è notato sin da subito! E voi, ricordate la conduttrice nelle sue prime esperienza in tv?

Chi vincerà Ballando con le stelle?

Sabato 12 dicembre ci sarà la seconda semifinale dello show di Rai Uno dedicato al ballo! Una puntata attesissima perché ci sarà il famoso ripescaggio tra i concorrenti eliminati nelle passate puntate. E, soprattutto, al termine della serata scopriremo chi saranno i finalisti ufficiali di questa edizione di Ballando con le stelle. Voi per chi fate il tifo?