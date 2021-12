A distanza di pochissimi mesi dalla morte di suo marito, la Regina Elisabetta è la protagonista di un’altra dolorosissima perdita.

Questo che si concluderà tra qualche settimana sarà, senza alcun dubbio, un anno decisamente indimenticabile per la Regina Elisabetta. Non soltanto perché, a pochissimi mesi di distanza dal suo centenario, ha visto spegnersi il caro e fedele marito, ma anche perché, proprio nel corso delle scorse ore, la sovrana inglese ha dovuto dire ‘addio’ ad un’altra sua persona carissima.

È proprio questa la drammatica e spiacevolissima notizia che gira in queste ultime ore sul web. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha lasciato senza parole tutti. A distanza di pochissime settimane dalla fine di quest’anno, purtroppo, la Regina Elisabetta deve fare i conti con un’altra dolorosissima perdita. Di chi parliamo? La risposta è davvero semplicissima: di una delle persone più fidate ed amiche della sovrana inglese. E che era al suo fianco a partire dal 1967. Insomma, una perdita piuttosto incredibile, da come si può chiaramente comprendere. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Drammatica perdita per la Regina Elisabetta: cos’è successo

Sappiamo benissimo che, nel corso della sua esistenza e delle sue giornate, la Regina Elisabetta è accompagnata da alcune dame di compagnie. Ebbene. Da quanto si legge dal web, proprio nel corso di queste ore, una di queste è venuta a mancare. Il legame tra lei e la regina inglese, a quanto pare, sarebbe nato nel 1967. Ed oggi, a distanza di ben 54 anni, si è sciolto per sempre.

Una dolorosissima perdita per la Regina Elisabetta, quindi. Che, a distanza di poco meno di 60 anni dalla sua unione con Ann Fortune FitzRoy, è costretta a dirle ‘addio’ per sempre. Da quanto si legge, sembrerebbe che la dama di compagnia della sovrana inglese sia scomparsa all’età di 101 anni. E che sia stata, in tutto questo tempo, la responsabile dei vestiti e dei gioielli della donna. Senza considerare, inoltre, che è stata l’accompagnatrice della stessa in tantissimi eventi.

A quanto pare, a determinare la morte di Ann Fortune FitzRoy sarebbero state cause naturali.