Uomini e Donne, chi è Giada: età, lavoro e Instagram della corteggiatrice di Matteo Ranieri, nuovo tronista della trasmissione di Canale 5.

Anche il percorso sul trono di Matteo Ranieri sta entrando nel vivo. Dopo la fine anticipata dei troni di Joele e Matteo Fioravanti, l’ex corteggiatore di Sophie Codegoni è tornato a Uomini e Donne, accettando la proposta di diventare tronista. Sarà la volta buona per lui per trovare il vero amore? Staremo a vedere! Nel frattempo, tra le corteggiatrici che lo hanno già colpito c’è lei, Giada.

Matteo e Giada sono già usciti insieme e le prime impressioni sono state più che positive: il tronista ha dichiarato di aver apprezzato i suoi modi di fare e di voler continuare a conoscerla. In attesa di scoprire come proseguirà la loro frequentazione, conosciamo meglio la nuova corteggiatrice. Avete già dato uno sguardo al suo canale Instagram?

Uomini e Donne, Giada è una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri: come trovarla su Instagram?

Giada è una delle nuove protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne. Nello specifico, la ragazza è arrivata in studio per corteggiare Matteo Ranieri, nuovo tronista di questa edizione del programma. Tra i due sembra esserci un bel feeling e, stando ai commenti sui social, anche al pubblico è piaciuta molto la loro prima esterna. In attesa di scoprire come proseguirà, conosciamo meglio Giada.

La corteggiatrice ha 25 anni ed è originaria di Civita D’Antino. Lavora come estetista ed il suo cognome è Panella. È così che potrete trovarla su Instagram; ecco uno scatto postato proprio da lei sul suo profilo:

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come proseguirà la conoscenza tra Giada e Matteo. Quest’ultimo è uscito in esterna anche con Martina, un’altra corteggiatrice che lo ha subito colpito. La scelte del tronista ricadrà su una delle due o è troppo presto per stabilirlo? Restate collegati!