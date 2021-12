Sapete dove vive Maria Monsè? La sua casa riuscirà a sorprendervi, che eleganza!

Scopriamo dove vive Maria Monsè, attuale concorrente del GF Vip 6: classica e ricca di suppellettili, la sua casa è davvero imperdibile!

E’ in assoluto la concorrente del GF Vip 6 che sta facendo discutere maggiormente in questi giorni: l’ingresso di Maria Monsè nella casa più spiata d’Italia non è passato affatto inosservato e le curiosità attorno a lei sono sempre di più.

Osservando il suo seguitissimo profilo Instagram, ad esempio, non si può fare a meno di notare lo stile della sua casa: avete visto che scatti meravigliosi? L’attrice che ha vestito i panni di Annarè nell’omonimo film con Gigi D’Alessio degli anni ’90 è solita condividere con i fan molti momenti della sua vita quotidiana e, grazie alle foto pubblicate, è possibile farsi un’idea della sua dimora.

Iniziamo subito col dire che lo stile dell’abitazione che Maria condivide col marito Salvatore Paravia e la loro figlia Perla Maria è molto classico e la tonalità prevalente è sicuramente il marrone.

Ci sono però altri particolari che catturano l’attenzione, scopriamoli!

Maria Monsè, la sua casa è un trionfo di eleganza: impossibile non restarne affascinati

A risaltare sul marrone è il colore chiaro del pavimento. Nell’immenso salotto spicca un grande divano e tanti oggetti che rendono l’ambiente davvero accogliente. Vasi, lampade, foto di famiglia.

E poi, avete notato le magnifiche tende? Dettagli chic e decisi proprio come la personalità di Maria che al GF Vip sta venendo fuori sempre di più.

A proposito, vi sta piacendo il suo percorso nel reality?