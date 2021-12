Maria Monsé è una nuova concorrente del GF Vip, ma sapete chi è suo marito? La coppia è convolata a nozze per ben 4 volte: quanto amore!

A distanza di poco più di 3 anni dalla sua prima partecipazione al GF Vip, Maria Monsé è diventata nuovamente una sua concorrente. Entrata insieme a Patrizia Pellegrino nel corso della puntata di Lunedì 22 Novembre, l’amatissima showgirl si è detta pronta a rimettersi in gioco e a riscattarsi. Sarà così? Noi ci auguriamo proprio di si! Anche perché ha tutte le carte in regola per farlo!

In attesa di poter scoprire come andrà a finire il suo percorso nella casa del GF Vip, siamo pronti a raccontarvi ogni cosa su Maria Monsé. Al di là della sua carriera, che è nota ed amata da tutti, conoscete proprio tutto sulla sua vita privata? Attualmente, la splendida Maria è felicemente sposata ed è madre di una straordinaria bambina. Cosa sappiamo, però, di suo marito? Chi è? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo, la coppia è convolata a nozze per ben quattro volte! Insomma, se questo non è amore, cosa può essere definito tale?

Chi è il marito di Maria Monsè?

Nella casa del GF Vip, Maria Monsé non è entrata affatto da single, bensì da donna felicemente sposata. Ecco, a questo punto la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo su suo marito? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, le notizie che abbiamo sul loro conto sono davvero minime.

Salvatore Paravia è il marito di Maria Monsé. E, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe abbia circa due anni in più rispetto alla sua splendida moglie. Completamente lontano dal mondo dello spettacolo, il buon Paravia è il proprietario di un’azienda che si occupa di ascensori. E, sia chiaro, facciamo riferimento alla loro installazione e manutenzione. La coppia, a quanto pare, è convolata a nozze per la prima volta 2006. E, nel 2017, ha rinnovato le promesse in diretta tv. Come dimenticare, infatti, il collegamento con Pomeriggio Cinque. Ma credete che sia finita qui? Assolutamente no! In occasione dei loro 13 anni di matrimonio, si legge che la coppia abbia ancora una volta celebrato il loro amore.

Insomma, quello tra Maria e Salvatore è un amore di altri tempi, non c’è che dire!