GF Vip, colpo di scena: Manuel si riavvicina a Lulù, Aldo Montano basito

Non finisce il ‘tira e molla’ tra Manuel e Lulù: il riavvicinamento di del nuotatore alla principessa lascia Aldo Montano senza parole.

Quando tutti pensavano che tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ormai non ci fosse più nulla da fare, ecco che tra i due accade qualcosa di davvero inaspettato. Nelle ultime settimane il capitolo sembrava concluso per sempre e senza possibilità di appello.

Ricordiamo infatti che Manuel si era dissociato con fermezza dai comportamenti tenuti dalla ragazza nel corso delle ultime puntate del GF Vip 6. quando la ragazza si era resa protagonista di litigi e sfoghi molto accesi in diretta televisiva. Lulù non si era data per vinta e aveva insistito a chiedergli una spalla su cui piangere, ma Bortuzzo sembrava irremovibile stavolta.

Era arrivato perfino a nominarla accusandola di essere stata l’unica persona a farlo stare male e perfino Aldo Montano si era schierato apertamente contro il comportamento della principessa nominando lei al posto della solita Soleil.

Eppure, in queste ultime ore, l’attrazione tra Manuel e Lulù sembra essersi ravvivata tramite un gesto molto particolare del ragazzo.

GF Vip, il gesto di Manuel verso Lulù fa discutere: le parole di Aldo Montano

In un modo del tutto imprevedibile, mentre gli altri concorrenti erano intenti ad addobbare la casa per il Natale, Bortuzzo ha deciso di regalare alla Selassié un massaggio ‘bollente’. Un gesto che il popolo del web non si è lasciato sfuggire e che ha suscitato non poche critiche. Molti infatti accusano il giovane di incoerenza nei confronti di Lulù.

Il primo a restare sconvolto è stato proprio Aldo Montano che con Manuel ha instaurato un ottimo rapporto nella casa. “Hai capito? Non si capisce una mazza qua dentro oh ragazzi, esco con dei dubbi sulla vita più di quando sono entrato”.

Voi cosa ne pensate? Condividete la perplessità dello schermidore sul comportamento di Manuel?