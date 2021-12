GF Vip, Manuel Bortuzzo nomina Lulù Hailé Selassié: come ha reagito la concorrente, da lui questo non se l’aspettava.

Venerdì 3 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. I colpi di scena hanno interessato la diretta che si è aperta parlando del rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli. In settimana, l’attore ha aperto il suo cuore e ha confessato di essere innamorato dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne.

Sappiamo che, qualche mese fa, Alex si è sposato con Delia Duran. Si sono scambiati le promesse di matrimonio. A tal proposito, il concorrente, dopo aver confessato i suoi sentimenti, ha ribadito il fatto di amare sua moglie e anche Soleil. Dopo questo primo momento, ne sono seguiti altri. Al centro dell’attenzione, il confronto tra Lulù e Maria Monsè. Sembrerebbe che, fra le due concorrenti, non si trovi un punto di incontro. Quando è arrivato il momento delle nomination, Manuel ha votato proprio la principessa. Ma come ha reagito lei?

Leggi anche Manuel Bortuzzo, la dolorosa confessione: cosa fa prima di dormire anche al GF Vip

Gf Vip, Manuel Bortuzzo nomina Lulù: come ha reagito la principessa, non se l’aspettava da lui

Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié sembravano aver stretto un legame speciale. Legame che, più volte, aveva preso la strada di una crisi. E adesso, dopo i tanti attriti fra i due, la crisi sembra essere profonda, e anzi, è evidente che c’è una totale rottura.

Leggi anche GF Vip, “Lasciami vivere!”: ennesimo scontro tra Manuel Bortuzzo e Lulù, è successo dopo la puntata

Manuel ha lamentato il fatto che la principessa non lo lasciava ‘vivere’, rincorrendolo ovunque, fuori dal bagno, nella sua stanza mentre cercava di riposare. Lulù, dal canto suo, ha detto che ha solo tentato di parlargli e di fargli capire determinate loro incomprensioni. I due concorrenti stanno, al momento, vivendo questa esperienza, separati. Nella puntata di venerdì 3 dicembre, quando è arrivato il momento delle nomination palesi, Bortuzzo ha nominato Lulù, dicendo che è l’unica persona che in questi giorni l’ha fatto star male. Ma come ha reagito la principessa?

Non si aspettava questo ‘gesto’ da Bortuzzo. Lulù è scoppiata in lacrime in diretta e ha detto: “Io contro di lui non ho nulla, mi viene da piangere a dirlo, perchè io nonostante abbia sofferto in certe situazioni, non ho mai smesso di volergli bene, non ho mai avuto rabbia nei suoi confronti, e non mi sarei mai aspettata che lui mi nominasse“, ha detto la concorrente. Dopo la puntata, la principessa ha avuto alcuni momenti di sconforto, e molti dei suoi compagni di avventura non hanno fatto altro che mostrarle grande affetto.