Ricordate la prima Kristen Forrester di Beautiful? Non avreste mai immaginato di ritrovarla così dopo 27 anni

Se siete veri intenditori di Beautiful, non potete averla dimenticata: è stata la prima ad interpretare Kristen, la terzogenita dei Forrester!

La numerosissima famiglia Forrester, al centro delle vicende narrate in Beautiful, non ha mai smesso di stupire. Tantissimi i personaggi che negli anni abbiamo visto sul set della celebre soap.

Leggi anche—->>>Beautiful, ricordate la prima fidanzata di Eric Forrester? No, non si tratta di Stephanie! È proprio lei

Morti vere o presunte, figli scomparsi e ritrovati, perfino sostituzioni con altri attori per interpretare lo stesso ruolo, come nel caso di Ridge fino a qualche anno fa interpretato da Ronn Moss.

Stephanie ed Eric Forrester hanno costruito una splendida famiglia, dando alla luce ben cinque figli. Oltre a Thorne e Ridge, dal matrimonio sono nati Angela, Kristen e Felicia. A vestire i panni di Kristen dal 1987 al 1994 è stata l’attrice Teri Ann Linn, la ricordate? All’epoca era stupenda, ma com’è diventata ora, dopo ben 27 anni? Non ci crederete!

E’ stata la prima Kristen di Beautiful: oggi ha 60 anni e vi lascerà increduli

Impossibile dimenticare la Linn durante gli anni in cui ha lavorato sul set della celebre soap statunitense. A far sognare i fan fu soprattutto la sua storia con Clarke Garrison, altro personaggio molto amato.

Leggi anche—->>>Lo ricordate in Beautiful? Non immaginereste mai chi è

La sua rara bellezza le permise di vincere nel 1980 il titolo di Miss Hawaii e di arrivare l’anno dopo in finale a Miss USA. Non tutti ricorderanno che la splendida Teri Ann Linn oltre a Beautiful partecipò a molte altre serie di successo come Magnum, P.I., Flamingo Road, Dallas e T.J. Hooker. Infine, pochi sanno che nel 1999 ha recitato nel ruolo di Giulia Colombo al fianco di Ezio Greggio in Anni ’60, miniserie di Carlo Vanzina.

Leggi anche—->>>Beautiful, quante volte si è sposato Ridge? Non indovinereste mai

A 60 anni compiuti appare così in uno dei tanti scatti sul suo profilo Instagram: è incredibile che sia ancora così bella, complimenti!