Uomini e Donne, “Sei il mio sogno più bello”: la corteggiatrice ed ex scelta è diventata mamma, è nata Alycia; l’annuncio sui social è dolcissimo.

È stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più amate degli ultimi anni. Non una corteggiatrice qualunque, perché, al termine del percorso, è stata anche la scelta del tronista. La loro storia però non ha avuto lieto fine lontano dalle telecamere: dopo un po’ è arrivata la rottura. Una parentesi che, però, fa ormai parte del passato: per lei oggi una grandissima gioia, è diventata mamma!

L’ex volto di Uomini e Donne ha dato alla luce la sua prima bambina, nata dall’amore col suo compagno Andrea. L’annuncio apparso sui social è dolcissimo ed ha emozionato tutti. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

L’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta: benvenuta piccola Alycia!

“Tutti meritiamo un lieto fine, un’emozione inspiegabile e Alycia e Andrea per me sono il mio. Benvenuta nuova vita… e Grazie!”. Parole dolcissime, quelle dell‘ex protagonista di Uomini e Donne, che da poche ore è diventata mamma per la prima volta.

Una gioia immensa per lei, che nella trasmissione di Maria De Filippi era stata scelta dall’allora tronista, con cui ha iniziato una storia. Storia che, ormai, fa parte del passato. L’ex corteggiatrice è ormai felicemente legata ad Andrea Conca, padre della sua piccola Alycia. Di chi parliamo? Di Valentina Pivati, scelta del tronista Mariano Catanzaro.

“Posso dire che sei stata e sei il mio sogno più bello“, scrive Valentina alla sua piccola appena nata. L’ex corteggiatrice ha condiviso i primi scatti in cui mostra alcuni dettagli della neonata, dalla manina alla boccuccia. Una notizia che ha emozionato tantissimi fan e amici della coppia, che non hanno perso tempo a invadere i post con messaggi di affetto e di auguri.

Non possiamo che unirci a loro e mandare i migliori auguri di cuore a mamma Valentina e papà Andrea. E benvenuta al mondo piccola Alycia.