Uomini e Donne, “La relazione non è andata”: l’annuncio gela i fan, si sono lasciati; la storia d’amore nata in trasmissione è finita.

Quanti amori sono nati nello studio di Uomini e Donne? Da ormai tantissimi anni, la trasmissione di Maria De Filippi vede formarsi coppie meravigliose, che emozionano il pubblico durante il percorso in tv e dopo. Non per tutti, però, c’è il lieto fine.

È il caso della coppia di cui vi parliamo oggi. La voce di una presunta rottura era nell’aria da diversi giorni, ma l’ex tronista aveva smentito, spiegando che, in una relazione, potevano esserci alti e bassi. Stavolta, però, è stato proprio lui ad annunciare che la storia è terminata. Scopriamo cosa è successo e i motivi della loro separazione.

Uomini e Donne, si sono lasciati definitivamente: “La relazione non è andata”, arriva l’annuncio dell’ex tronista

Una notizia che ha spezzato il cuore dei fan della coppia nata nello studio di Canale 5. L’annuncio è arrivato attraverso un video, che l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso sul suo canale ufficiale di Instagram, spiegando che era giusto dare una spiegazione alle tante persone che li amano e li sostengono. Di chi stiamo parlando?

Di Matteo Fioravanti, che ha annunciato ufficialmente la fine della sua storia con Noemi Baratto, la corteggiatrice con cui ha lasciato lo studio in anticipo. Una scelta affrettata? Secondo il romano no: l’ex tronista ammette di non essersi pentito di nulla, ma la relazione non ha funzionato. Matteo preferisce non rivelare i motivi e i dettagli della rottura, ma parla di incomprensioni e differenze caratteriali. “Ci abbiamo provato tanto entrambi, fino all’ultimo, anche se non abbiamo dato contenuti ultimamente, ma semplicemente non siamo due persone false”, aggiunge Matteo.

La notizia è stata confermata anche da Noemi, che ha postato un messaggio sul suo profilo, ribadendo l’incompatibilità caratteriale: “Basarsi solo sull’aspetto fisico non conta”. E voi, vi aspettavate una rottura così veloce tra i due ex protagonisti del trono classico?