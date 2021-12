Giucas Casella, sapete chi è la madre di suo figlio e perché glielo affidò da piccolo?

Chi è la madre di James, l’amatissimo figlio di Giucas Casella: cosa successe quando nacque e perché è cresciuto col padre?

Uomo di spettacolo da oltre 40 anni, Giucas Casella ha avuto una vita privata molto intensa. Il famoso illusionista ha una compagna, Valeria Perilli, ex annunciatrice tv, attrice e doppiatrice ed è padre di James, che oggi ha 34 anni e lavora come chirurgo.

La madre di James però non è Valeria, bensì una donna inglese con cui Giucas ebbe una relazione che durò sette anni. Inizialmente il concorrente del GF Vip non avrebbe voluto riconoscere il bambino, ma fu Pippo Baudo a consigliargli di tronare sui suoi passi e accettare con gioia il dono della paternità.

Giucas ha cresciuto suo figlio insieme alla compagna Valeria e solo quando James ha compiuto 30 anni ha deciso di riprendere i rapporti con la madre. Vediamo nel dettaglio cosa accadde.

Giucas Casella, chi è la madre di suo figlio e cosa è accaduto tra loro

La donna che ha messo al mondo James è Carol Torr, una ex modella inglese. Nel 1986, dopo aver scoperto di essere incinta, la storia tra lei e Giucas entrò in crisi e i due scelsero di dividere le loro strade.

Carol vive in Inghilterra, dove decise di tornare per riuscire a realizzarsi nel mondo della moda. Nel 2018, durante una puntata di Domenica Live, Giucas ebbe un confronto acceso con la Torr con la quale ci fu uno scambio di accuse molto forti: “Tu sei venuta a Roma un paio di volte, quando James era piccolo, e venivi anche con il tuo fidanzato. Invece di cercarlo adesso, perché non lo hai cercato quando era piccolo? Adesso è grande, lo hai un po’ perso”. Dal canto suo, l’ex modella gli rinfacciò di averle impedito di stare con il figlio e di non averla aiutata economicamente a venire in Italia per vederlo.

Fatto sta che il legame tra Casella e suo figlio è fortissimo e insieme hanno emozionato molto al GF Vip, siete d’accordo?