Beautiful Anticipazioni, la scoperta shock di Liam: non crederà ai suoi occhi; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Colpi di scena a non finire in quel di Los Angeles. La trama di Beautiful diventa sempre più intrigante e, nelle puntate attualmente in onda in Italia, sta per scoppiare una vera e propria bomba. Tra i protagonisti assoluti della soap negli ultimi anni c’è lui, Liam Spencer, il giovane figlio del magnate Bill Spencer Jr. Ebbene, ben presto farà una scoperta sconvolgente.

Liam resterà letteralmente sconvolto da quello che vedrà con i propri occhi. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate, siete nel posto giusto!

Beautiful Anticipazioni, Liam sta per fare una scoperta sconvolgente: come reagirà?

Una “new entry” inquietante, quella che i telespettatori di Beautiful si sono ritrovati davanti nelle ultime puntate. Un colpo di scena che in pochi si aspettavano. Si, perché l’ossessione di Thomas Forrester per Hope Logan cresce sempre di più… soprattutto da quando in casa sua ha portato il manichino con le sembianze della figlia di Brooke. Una presenza decisamente inquietante, che ben presto non sarà più un segreto.

Sarà proprio Liam, infatti, dopo una accesa discussione, ad entrare improvvisamente a casa del giovane Forrester, nonostante quest’ultimo tentasse di evitarlo E, davanti alla visione della finta Hope, Liam è rimasto totalmente sconvolto e senza parole. E non ha potuto fare a meno di chiedere spiegazioni. “Cosa diavolo è questo?”, ripeterà il giovane Spencer al suo rivale in amore. È ormai chiaro per Liam che l’ossessione di Thomas nei confronti di sua moglie non è affatto superata, anzi!

Thomas è ormai con le spalle al muro… Come si giustificherà? Continuate a seguirci per scoprire in anteprima tutto quello che accadrà nelle prossime puntate della soap opera.