Uomini e Donne, chi è Leonardo: età, lavoro e Instagram del corteggiatore di Gemma Galgani; tutte le curiosità sul nuovo cavaliere.

È iniziata una nuova frequentazione per Gemma Galgani! E la regina del Trono Over di Uomini e Donne sembra già incantata dal nuovo cavaliere che sta conoscendo. Si tratta di Leonardo, che conosce da poco ma col quale sembra essere nato già un bel feeling. Poiché Gemma era positiva al Covid, per alcune settimane i due si sono soltanto sentiti, anche se Leonardo le ha organizzato un bellissima sorpresa, presentandosi sotto casa della dama. Ora, però, la conoscenza è partita a tutti gli effetti: cosa sappiamo di lui?

In attesa di scoprire se sarà proprio Leonardo l’uomo che ruberà il cuore a Gemma, conosciamo meglio il nuovo arrivato nel parterre maschile della trasmissione di Maria De Filippi.

Leonardo è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne: tutto quello che sappiamo di lui

Nascerà un vero amore tra Gemma e Leonardo? La dama torinese è già super entusiasta della nuova frequentazione nata negli studi di Uomini e Donne, ma c’è chi è scettico. Come l’opinionista Tina Cipollari, che non crede nella veridicità dei sentimenti dei diretti interessati. Sarà smentita? Staremo a vedere! Nel frattempo conosciamo meglio Leonardo.

Il nuovo cavaliere di Uomini e Donne vive a Milano e lavora per una società di birra. Ha 68 anni ed è nato a Sesto San Giovanni. Ama lo sport: ogni mattina fa jogging e in passato è stato istruttore di ginnastica. Nel tempo libero, ama anche andare a cavallo.

Del suo passato non sappiamo molto, ma Leonardo ha un matrimonio alle spalle, dal quale è nata una figlia che ama tantissimo. Il suo cognome è Bozzetti ed è così che potrete trovarlo sui social, anche se non è particolarmente attivo:

Leonardo e Gemma diventeranno una coppia? Noi non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà nelle loro prossime uscite! Restate collegati!