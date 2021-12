È stato il primo ad interpretare Storm Logan in Beautiful: eccolo 18 anni dopo l’addio definitivo alla soap

Nel suo ruolo si sono avvicendati ben tre attori, ma lui è stato il primo a vestire i panni di Storm, fratello maggiore delle sorelle Logan.

Se con i loro cinque figli, Stephanie ed Eric Forrester hanno dato vita ad una famiglia numerosa, i Logan non sono stati da meno. Le due principali famiglie attorno alle quali si svolgono le vicende narrate nella celebre soap Beautiful sono entrambe ricche di personaggi che negli anni abbiamo amato e odiato.

Se seguite la storia fin dai suoi albori negli anni ’80, ricorderete certamente che le sorelle Logan (Brooke, Donna e Katie) avevano un fratello maggiore di nome Storm. Primogenito di Stephen Logan e Beth Henderson, è lui ad occuparsi della famiglia dopo dopo l’abbandono del padre. Il suo atteggiamento protettivo lo spingerà a sparare a Stephanie quando saprà che è la colpevole dello stupro subito da Brooke.

Il personaggio di Storm avrà una fine tragica, infatti anni dopo morirà suicida, attanagliato dal senso di colpa di aver sparato per sbaglio a sua sorella Katie che riesce però a salvare dal coma disponendo prima di morire che il suo cuore le venga trapiantato.

A vestire i panni di Storm sono stati ben tre attori, ma ricordate chi fu il primo?

Era Storm Logan di Beautiful, rivederlo oggi vi stupirà

Il primo attore ad impersonare il fratello di Brooke e le altre, fu Ethan Wayne, al secolo John Ethan Morrison. Nato a Los Angeles nel 1962, oggi ha 59 anni.

Nel cast di Beautiful entrò per la prima volta nel 1987 dove restò fino al 1990. Poi fu sostituito sostituito da Brian Patrick Clarke, per poi tornare fino al 2003. Non tutti ricordano che Wayne ha lavorato anche a varie produzioni italiane: Piazza di Spagna, Missione d’amore, La signora della città.

Nel 1993 ha recitato inoltre nella famosa telenovela Milagros con Grecia Colmenares. Oggi ha lasciato l’attività di attore e gestisce la Wayne Enterprises. Inoltre dirige la John Wayne Cancer Foundation, ed ha fondato un programma di raccolta fondi chiamato Team DUKE.

Incredibile quanto non sia affatto cambiato, vero?