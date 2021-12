GF Vip, Signorini annuncia la data della finale: come hanno reagito i vipponi? Cosa è successo in diretta, durante la puntata di ieri, 10 dicembre 2021.

Una puntata infuocata, quella del GF Vip in onda ieri sera, 10 dicembre 2021, su Canale 5. Una puntata durante la quale è successo di tutto, dall’ennesimo capitolo del triangolo Alex Belli – Soleil – Delia, alla dolce sorpresa per Davide Silvestri da parte del cugino Kekko, leader del Modà. Le emozioni, insomma, non sono mancate e, proprio alla fine della puntata, è arrivato l’annuncio che tutti attendevano.

La notizia di un prolungamento era ormai nell’aria anche nella casa: i vip avevano chiaramente già capito che l’edizione non sarebbe terminata il 13 dicembre. Ma solo ieri sera hanno scoperto la data ufficiale dell’ultima puntata. Curiosi di scoprire come hanno reagito? Siete nel posto giusto.

LEGGI ANCHE ——>Gf Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: colpo di scena, chi l’avrebbe mai detto?

GF Vip, i concorrenti scoprono la data della finale: Alfonso Signorini annuncia ufficialmente il prolungamento, le reazioni

Il GF Vip 6 durerà ancora tre mesi! La finalissima di questa edizione del reality si terrà lunedì 14 marzo e soltanto ieri la data è stata comunicata ai concorrenti. Dopo aver mostrato loro una clip strappalacrime che racchiudeva i loro tre mesi in casa, Alfonso Signorini non ha potuto più rimandare. La busta rossa inquadrata per tutta la serata è stata aperta e il contenuto non lascia spazio a dubbi: 14 marzo! Come hanno reagito i vip?

Nessuno è rimasto sconvolto. Rispetto alla passata edizione, quando la notizia del prolungamento fu un vero e proprio shock, i concorrenti di quest’anno immaginavano che il programma potesse continuare oltre la data stabilita a dicembre. L’annuncio, quindi, non ha generato panico come accaduto l’anno scorso, ma alcuni vip sono comunque apparsi preoccupati al pensiero di restare altri tre mesi rinchiusi in casa. In particolare, Soleil è apparsa piuttosto scossa e in difficoltà dopo la notizia.

LEGGI ANCHE —–>GF Vip, Alex Belli dopo la puntata parla con Soleil e spiazza: “O esco o dico a Delia che la nostra storia è finita”

C’è anche chi, come Aldo Montano, ha reagito sorridendo, ma potrebbe esserci un motivo: il campione è tra i concorrenti che avrebbero deciso di abbandonare la casa lunedì. Di conseguenza, la notizia non lo ha “toccato” personalmente. Come specificato da Signorini, i vip hanno qualche giorno per decidere, parlando con le famiglie, i propri cari e i propri agenti, per poi comunicare la scelta nel corso della serata di lunedì. Chi deciderà di restare e chi invece lascerà la casa?