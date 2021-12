GF VIp, Alex Belli dopo aver visto le foto del bacio di sua moglie con un altro uomo, spiazza: “O esco o dico a Delia che la nostra storia è finita”.

Ieri sera, venerdì 10 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alcune ore prima, sono uscite delle foto di Delia Duran, moglie di Alex Belli, molto forti. La donna è stata paparazzata mentre si scambiava un bacio molto passionale con un uomo.

Queste foto sono state mostrate al concorrente, che non sembra aver, però, accusato il colpo. Infatti, Alex ha detto che per farlo ingelosire ci vuole altro. Ha detto che quei baci erano finti. Alfonso Signorini, prima ancora di mostrare questo scoop, ha fatto vedere cos’è successo in settimana tra Alex e Soleil. L’amicizia sembra essersi trasformata in qualcosa di più forte. Quando è terminata la puntata, Alex parlando con la concorrente si è lasciato andare a parole molto forti: “O esco o chiamo Delia e le dico che la nostra storia è finita”.

GF Vip, Alex Belli lascia di stucco dopo la puntata: “O esco o chiamo Delia e dico che la nostra storia è finita”

E’ stata una puntata ricca di colpi di scena. Il Gf Vip ci sta regalando sorprese ed emozioni senza fine. Ancora una volta al centro dell’attenzione il rapporto tra Soleil Sorge e di Alex Belli. Il legame sembra essere sempre più forte, tanto che, non riescono a stare lontani.

Nella puntata di ieri, sono state mostrate ad Alex le foto uscite poche ore prima, in cui Delia Duran, sua moglie, è stata paparazzata mentre si baciava con un altro uomo. Non sembra, però, che queste foto abbiano scosso, almeno in quel momento il concorrente. Dopo la puntata, però, ha avuto un confronto con Soleil e si è lasciato andare a parole molto forti.

“O esco e vado a mettere a posto le cose o assolutamente chiamo Delia e le dico che la nostra storia è finita, perchè quella roba lì non mi rappresenta. Tu sai che io ho le p*** per farlo, io non vado avanti a vedere la donna che amo che fa ste cose“, ha detto Alex. Il concorrente, parlando con Soleil, ha anche detto che non deve sentirsi in colpa per il suo rapporto con l’ex corteggiatrice: “Abbiamo semplicemente aperto il nostro cuore, non è una colpa, ci siamo rispettati, abbiamo rispettato tutto, è vero, ci siamo dati dei baci…”. Cosa succederà adesso?