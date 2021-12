Colpo di scena al GF Vip: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, chi l’avrebbe mai detto?

Il rapporto tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sembrerebbe aver trovato un punto di svolta che nessuno si sarebbe mai aspettato. Le due opinioniste del GF Vip sono tornate a parlare del loro rapporto.

Questa stagione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini è stata caratterizzata, oltre dai moltissimi colpi di scena, amicizie, triangoli e possibili amori, anche dal rapporto non molto pacifico delle due opinioniste. Non è una novità che le due donne dal carattere fortissimo siano arrivate più volte a uno scontro. I caratteri molto diversi di Adriana Volpe e della Bruganelli hanno acceso discussioni e frecciatine che sembrerebbero essersi placate solo dalle ultime puntate. A sorpresa le due tornano a parlare l’una dell’altra e arriva un colpo di scena!

Colpo di scena tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al GF Vip

La miccia che ha fatto accendere la loro antipatia reciproca è stata la famosa foto scattata dalla moglie di Bonolis, con Giancarlo Magalli, il quale è lo storico nemico della Volpe. Sembrerebbe però che il rapporto tra le due opinioniste ha fatto un passo avanti. In primis Adriana Volpe sembrerebbe aver seppellito l’ascia di guerra nei confronti della collega e durante un intervista con Confidenze ha infatti elogiato la Bruganelli. “La stimo molto, è una donna di spessore e conosce i meccanismi della tv. È laureata, come me, ma abbiamo un senso dell’ironia differente. Se ogni settimana milioni di ascoltatori seguono il reality è perché le dinamiche sono quelle che si creano in qualsiasi comunità”.

Anche la Bruganelli era tornata a parlare di Adriana Volpe con Fanpage.it dicendo che “Capisco che per chi fa un lavoro che prevede di piacere al pubblico perché sennò non viene chiamato e non lavora, la logica è completamente diversa. La differenza tra me e Adriana forse sta proprio qui: lei ha molto da guadagnare da questa esperienza e molto da perdere, io poco da guadagnare, se non per quel che riguarda l’aspetto economico, e molto da perdere, in relazione al tempo che potrei dedicare al lavoro. Così si spiega la faccia diversa quando abbiamo scoperto che si andrà avanti fino ad aprile”.

Pace fatta tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip? Noi siamo curiosi di vedere se il loro rapporto rimarrà nella calma o ci saranno ancora nuovi colpi di scena!