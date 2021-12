A quanto pare ci sono guai in vista per il ballerino di Amici: le parole dell’insegnante non lasciano dubbi, cosa avrà combinato?

Il giovane ballerino di Amici si è nuovamente messo nei guai. Le parole del suo insegnante, che ha voluto un confronto con lui, non lasciano spazio a fraintendimenti, “ti stai autoeliminando”.

L’insegnante di ballo del ragazzo a quanto pare è arrivato al limite di sopportazione! Il comportamento del suo allievo lo ha spinto ad avere l’ennesimo confronto con lui, anche se sembrerebbe aver perso le speranze. Durante il daytime di Amici 2021, il professore di ballo inveisce contro il ballerino “sono arrivato al punto che non so più cosa fare”. L’allievo visibilmente mortificato prova a giustificarsi del suo comportamento, ma il maestro sembra aver perso definitivamente la pazienza nei suoi confronti.

Amici: guai in vista per il ballerino

Il ragazzo in gara nella scuola di Amici è il ballerino Mattia Zenzola. Il ragazzo si è fatto già notare per il suo caratterino e per i suoi comportamenti un pò fuori dalle regole. Proprio per una di queste motivazioni il suo insegnante e tutor di ballo all’interno del programma, Raimondo Todaro, durante un daytime raggiunge il suo allievo per fare un bel discorsetto. Mattia è stato ripreso per il grande disordine che regna nella casetta dove alloggiano gli allievi di Amici. Infatti la produzione si è trovata costretta a mostrare le immagini del disordine ai professori.

Dopo che i ragazzi sono stati mandati a pulire tutto il disordine, Raimondo Todaro ha raggiunto Mattia Zenzora poiché il ragazzo stava seduto a non fare niente mentre i suoi compagni mettevano in ordine. Il faccia a faccia tra Todaro e il suo allievo è stato scandito dal fastidio del maestro che ha affermato “Tu ti rendi conto della gravità delle cose che dici? Poche persone mi fanno arrabbiare come te, e io sono molto paziente”. Per Raimondo Todaro il suo allievo ha questo brutto vizio di giustificarsi in continuazione, cosa che trova veramente immatura. Il discorso si chiude con una frase che non lascia dubbi sul futuro di Mattia se continua a mantenere gli stessi comportamenti: “capisci che così ti stai autoeliminando?”

Siamo curiosi di vedere come proseguirà il percorso del ballerino Mattia all’interno di Amici e se renderà veramente fiero il suo insegnante.