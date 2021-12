“Tu sei la mia persona”: nuovo amore per l’amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne; l’annuncio sui social è dolcissimo.

“Tu per me sei l’amore, ma non quello del “vediamo come va”, tu sei proprio quell’amore che ti parte da dentro, che ti prende la testa e ti ruba il cuore, quello vero e certo.” È con queste dolcissime parole che una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più amate degli ultimi anni ha annunciato di aver trovato un nuovo amore!

E non parliamo di una corteggiatrice qualunque, ma della scelta! La storia nata in studio, però, non ha avuto una lunga durata fuori dal programma. Ma oggi per lei è tornato il sereno con quello che sembra davvero essere l’uomo della sua vita. Ad annunciare la nascita della nuova coppia è stata lei, che su Instagram ha condiviso uno scatto di coppia in allegato al dolcissimo messaggio. Scopriamo i dettagli!

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne presenta il suo nuovo fidanzato: “Tu per me sei l’amore”

Vi è mai capitato di innamorarvi di un vostro amico, che conoscete da molti anni? Ecco, a lei si. L’amatissimo ex volto di Uomini e Donne ha presentato a tutti il suo nuovo fidanzato, di cui è stata amica per ben sette anni. Inaspettatamente tra loro è scoppiato l’amore. Di chi parliamo?

Di Cecilia Zagarrigo, che l’anno scorso fu scelta dal tronista Carlo Pietropoli. La corteggiatrice era già stata nel programma, per corteggiare Oscar Branzani e Luca Onestini, ma solo con Carlo ha avuto il lieto fine. Ma la loro storia a telecamere spente non ha funzionato e dopo circa cinque mesi è arrivato l’annuncio della rottura. Oggi, invece, arriva un annuncio meraviglioso!

La Zagarrigo ha ritrovato l’amore con l’agente Moreno Casamassima, che, come si legge nella didascalia del suo post, conosce da ben sette anni. L’ex corteggiatrice ha cercato da sempre l’amore altrove, ma si è accorta di averlo proprio davanti agli occhi. E, stando alle sue parole, sembra proprio che si tratti di Amore con la A maiuscola. Su Instagram, Cecilia posta la loro prima foto ufficiale insieme, dove si mostrano complici e sorridenti:

Il post è stato invaso da cuoricini e messaggi di affetto di fan, amici ed ex volti di Uomini e Donne, tutti super felici per la notizia. Non possiamo che unirci a loro e mandare i nostri auguri di cuore alla neo coppia. Viva l’amore!