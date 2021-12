Arriva l’annuncio in diretta: ha detto ‘addio’ al famoso programma, una bruttissima notizia per tutti gli appassionati dello show.

L’annuncio in diretta dell’addio al programma è stato fatto proprio dalla diretta interessata. Così si conclude il lungo e fortunato percorso di questa donna piena di talento.

Durante la seconda parte della semifinale dello show è stato fatto un annuncio molto triste. La grande insegnante di ballo dirà addio al programma dopo più di 10 anni sulla pista. La commozione generale dopo la sua ultima esibizione ha toccato tutti, soprattutto la donna, che tratteneva a stento le lacrime. La sua carriera nel noto programma è iniziata dal 2009 e le ha dato il successo meritato. Durante il programma la bella ballerina ha anche trovato l’amore con il suo ex compagno Marco Del Vecchio, con cui era in coppia nel 2012. Ora, dopo tutti questi anni, la donna è finalmente pronta a dire addio al programma che l’ha resa celebre.

Leggi anche L’amatissima conduttrice è pronta a dire addio al programma? Spunta la verità: ora non ci sono pià dubbi

Ha detto ‘addio’ al famoso programma: l’annuncio è arrivato in diretta

La diretta interessata è la storica ballerina di Ballando con le stelle, Sara Di Vaira. Come l’ha definita la conduttrice Milly Carlucci, “Sara è una colonna portante di questo programma”. È stata la maestra di molti volti celebri come l’attore di Beautiful, Ronn Moss, il rugbista Martin Castrogiovanni e molti altri. Nel 2019 Sara Di Vaira ha ottenuto la vittoria di Ballando con le stelle insieme al suo partner di ballo e allievo Lasse Matberg, noto modello svedese.

Leggi anche Quando finisce Ballando con le Stelle 2021? La data esatta della finale

In questa edizione la ballerina era in coppia con il fisico Valerio Rossi Albertini, ma i due sono stati eliminati dopo poche puntate. Questa volta la Di Vaira torna probabilmente, per fare il suo ultimo ballo insieme al partner e soprattutto per vedere sua figlia Brenda, la quale ha partecipato a Ballando con te, il format per bambini e ragazzi. Nella clip di Brenda si vede anche l’orgogliosa mamma Sara che è felicissima del percorso di sua figlia. Dopodiché rivela che il prossimo anno non sarà presente come insegnante di ballo all’interno del programma. “Finire quest’anno la mia avventura come maestra a Ballando con le stelle e avere lei qui, non ha prezzo!”

Leggi anche Ballando con le Stelle 2021, Arisa e Vito Coppola stanno insieme?

Ci dispiace molto per la fine del suo percorso come insegnante di ballo a Ballando con le stelle ma siamo sicuri che la sua carriera non è assolutamente finita qui.