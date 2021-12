Finalmente torna in tv e racconta ciò che le è successo: “poteva capitare a chiunque, è accaduto a me”, una storia davvero sfortunata.

La cantante torna nuovamente in tv e racconta il suo sfortunato periodo, “in questi mesi mi è successo di tutto”. Oltre a problemi personali legati alla salute ha dovuto anche affrontare attacchi gratuiti.

Dopo un periodo assente dalla scena televisiva, la cantante torna nel programma e racconta come ha vissuto questo momento. Appena eliminata dal programma la donna ha contratto il Covid ed è stata costretta a restare in quarantena. In una recente intervista a Il Fatto Quotidiano aveva spiegato il perché non avesse ancora fatto il vaccino. “Non ho mai avuto un buon rapporto coi farmaci. Quando ho pensato di fare il vaccino mi sono ritrovata in una marea di informazioni che mi arrivavano ogni giorno”. Oltre al grande disagio del Covid e la mancanza del programma, la cantante ha anche dovuto subire un’operazione.

Leggi anche Anticipazioni Verissimo, puntata di Sabato 11 Dicembre: racconto da brividi in studio, confessione choc

“Poteva capitare a chiunque, è accaduto a me”: cosa le è successo?

La cantante in questione, ma anche attrice è Mietta, vero nome Daniela Miglietta, originaria di Taranto e nota al grande pubblico per aver vinto nel 1989 il Festival di Sanremo, nella categoria Nuovi, con il brano Canzoni. Recentemente ha partecipato a Ballando con le stelle insieme al ballerino professionista, nonché suo maestro, Maykel Fonts. Mietta è stata eliminata poco dopo l’inizio del programma ma nella scorsa puntata del 11 dicembre, è tornata a ballare nel tentativo di rientrare in gara.

Leggi anche Mietta, sapete chi è il suo ex compagno? È un attore famosissimo: si sono conosciuti proprio sul set

Mostrano la sua clip, la cantante racconta il brutto periodo intercorso dall’uscita di Ballando fino al suo rientro. Oltre al Covid, Mietta ha dovuto affrontare altre sfide. “Poteva capitare a chiunque, è accaduto a me, mi prendo tutte le responsabilità, ma ammetto che la gioia si è un pò fermata”, prosegue spiegando che “in questi mesi è successo di tutto, ho sofferto soprattutto per le parole ricevute sui social che mi hanno fatto male. Ho provato a farmi capire, ma non ci sono riuscita. A volte mi sono sentita sola, non è stato facile”.

Leggi anche Mietta, sapete chi ha scelto il suo pseudonimo? Un personaggio molto famoso

La concorrente Mietta ha dato il tutto per tutto nel tentativo di essere ripescata insieme al suo maestro Maykel Fonts, ci saranno riusciti?