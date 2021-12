Ornella Vanoni, brutto incidente: la cantante rischia grosso

Brutto incidente per Ornella Vanoni, la famosa cantante rischia grosso: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo

Attimi di panico per l’artista, protagonista suo malgrado di un brutto incidente. La cantante ha rischiato grosso, poteva andare molto peggio. Se siete curiosi di sapere cos’è successo, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Brutto incidente per Ornella Vanoni: cos’è successo

Ornella Vanoni è una delle cantanti più famose della scena musicale italiana. È inoltre l’artista dalla carriera più longeva: è infatti in attività dal 1956 ed è considerata tra le più grandi interpreti della musica leggera italiana. Nel corso della sua immensa carriera ha venduto oltre 65 milioni di dischi e anche in questo caso detiene un primato.

La Vanoni è dotata di uno stile interpretativo molto personale e sofisticato, che le conferisce una timbrica vocale fortemente riconoscibile. Per lei hanno scritto autori tra i più importanti in Italia ed ha collaborato con artisti del calibro di Gino Paoli, Fabrizio De André, Lucio Dalla, Mogol, Franco Califano, Renato Zero, Riccardo Cocciante, Eros Ramazzotti e moltissimi altri ancora.

Ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo, raggiungendo il 2º posto nel 1968 con il brano “Casa bianca” e piazzandosi per ben tre volte al 4º posto. Nel 1999 ha invece ricevuto il Premio alla carriera. È anche l’unica donna e il primo artista in assoluto ad aver vinto due Premi Tenco e l’unica cantante italiana ad aver ottenuto questo riconoscimento come cantautrice.

Di recente, la Vanoni è stata protagonista – suo malgrado – di un brutto incidente. La cantante, infatti, sarebbe dovuta essere tra gli ospiti della scorsa puntata di “Domenica In”, programma condotto da Mara Venier su Rai 1. La Vanoni, però, è stata costretta a dare forfait, ma si è collegata lo stesso da casa con il programma domenicale.

La cantante ha dato forfait a causa di una caduta in treno: “Stavo andando in bagno” – racconta a Mara Venier – “quando il treno ha fatto una brusca frenata”. Nonostante la paura, la Vanoni però non perde il senso dell’umorismo. Quando la Venier, infatti, le chiede: “Ma come in bagno? non eri in viaggio?”, lei risponde: “In treno c’è il bagno non lo sai? Tu sei troppo ricca per prendere il treno”.