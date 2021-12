“Cafoncella”, Sabrina Ferilli ‘insultata’ in studio: l’attrice non la prende bene

L’attrice Sabrina Ferilli ‘insultata’ in studio, lei non la prende assolutamente bene: “Cafoncella”, ecco cos’è successo

Pomeriggio difficile per la Ferilli, ospite nella famosa trasmissione televisiva. L’attrice è stata ‘insultata’ in studio e non l’ha presa assolutamente bene. Se siete curiosi di sapere cos’è successo, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Sabrina Ferilli ‘insultata’ in studio: cos’è successo

Dopo l’esperienza a Tu si que Vales, dove ricopre il ruolo di giurata popolare, la Ferilli è stata ospite nella scorsa puntata del talent show “Amici“, andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5.

Lei e la De Filippi sono molto amiche e Maria dimostra di non dimenticarsi facilmente di lei. Dopo la finale di Tu si que Vales, infatti, la De Filippi ha ospitato la sua amica e collega nella puntata pomeridiana di “Amici”. La Ferilli, che tra le sue skill ha anche il canto, ha dovuto giudicare una gara tra cantanti.

L’attrice ha dato voti altissimi a tutti, compiacendosi con il livello del talent show. “Sono tutti bravi“, ha esclamato la Ferilli. Il suo giudizio, però, ha determinato lo stesso tre ‘perdenti’, che dovranno sostenere una sfida nella prossima puntata del talent show.

Durante la puntata di “Amici”, la Ferilli è stata ‘insultata’ in studio. La famosa attrice non l’ha presa assolutamente bene. E Maria De Filippi cosa faceva? Ovviamente se la rideva.

La Ferilli, infatti, è stata oggetto di un nuovo ‘malefico’ scherzo orchestrato dall’amica e collega, nonché conduttrice del talent show. La De Filippi, oltre a lei, ha invitato in studio anche Giovannino, che durante le puntate di Tu si que Vales ha letteralmente sfiancato la Ferilli.

Giovannino ha ad un certo punto apostrofato la Ferilli come ‘cafoncella’ e lei sembra non averla presa assolutamente bene. La De Filippi ha poi cercato di stemperare l’aria, alternando le prove di canto agli scherzi organizzati da Giovannino. La Ferilli è stata anche ‘costretta’ ad esibirsi durante la puntata del talent show. In quel caso ha messo in mostra tutte le sue abilità canore.