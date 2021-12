Gf Vip, brutta disavventura per l’ex concorrente: “Una vigliaccata”

Brutta disavventura per l’ex concorrente del Gf Vip: “Una vigliaccata”, in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo

Un episodio vergognoso, assolutamente da condannare. L’ex gieffina ha denunciato quello che è accaduto sui social. I fan ovviamente le hanno dato ragione. Anche il suo fidanzato, anche lui ex concorrente del Gf Vip, è dalla sua parte.

Gf Vip, brutta disavventura per l’ex concorrente: cos’è successo

Una ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata protagonista – suo malgrado – di una brutta disavventura. L’ex gieffina ha denunciato l’accaduto sui social, ricevendo messaggi di vicinanza e solidarietà. Anche il suo ex fidanzato, anche lui ex concorrente del reality show di Canale 5, si è schierato dalla sua parte.

L’episodio che ha visto coinvolta l’ex gieffina è assolutamente da condannare. Un atto ignobile, che ci auguriamo non ricapiti più, né a lei né a nessun altro. Se siete curiosi di sapere ciò che è successo, di seguito vi riportiamo le parole dell’ex gieffina riportate sui social.

Brutta disavventura per Rosalinda Cannavò, al secolo Adua Del Vesco, ex concorrente del Grande Fratello Vip. La fidanzata di Andrea Zenga ha denunciato l’accaduto sui social, spiegando nei dettagli quello che è successo.

L’ex gieffina si è recata a vedere una casa a Milano e non è riuscita a trovare parcheggio nei dintorni. Facendo benzina ha notato che vicino alla pompa di benzina c’erano parcheggiate tante altre macchine ed ha pensato di lasciare anche la sua con le quattro frecce. Avrebbe sbrigato la faccenda nel giro di pochi minuti ed ha pensato che la sua auto parcheggiata lì non avrebbe creato problemi.

All’andata nessuno le ha detto niente. Al ritorno, invece, il tizio della pompa di benzina si è presentato davanti al suo finestrino con qualcosa in mano. L’uomo ha urlato contro di lei e nel frattempo si era reso protagonista anche di un gesto ignobile.

Rosalinda ha infatti spiegato: “Tutto il parabrezza era bianco. Siccome pioveva a dirotto ho pensato fosse la brina o si è appannato, quindi aziono i tergicristalli e cosa aveva fatto questo delinquente? Mi aveva messo un prodotto grasso per farmi un dispetto su tutto il parabrezza. Uno che fa un gesto del genere è un farabutto. Non vedevo più nulla, si è appannato tutto”.