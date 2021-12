Scoppia in lacrime a Uomini e Donne: “Sei stato il peggiore in assoluto”, caos in studio nell’amatissima trasmissione di Canale 5.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Uomini e Donne in onda ieri, 13 dicembre 2021. Una puntata in cui, come sempre, c’è stata una parentesi dedicata al Trono Classico, preceduta però da quella sul Trono Over. E proprio durante lo spazio dedicato agli Over è successo davvero di tutto.

Una lite accesissima, dove non sono mancate parole durissime e lacrime. Sembra proprio che tra i due non ci potrà essere mai più un punto di incontro. Scopriamo i dettagli della discussione nata in studio.

Uomini e Donne, la dama scoppia in lacrime: “Un delusione”, scontro accesissimo in studio

Una vera e propria bufera, quella scatenatesi a Uomini e Donne durante l’ultima puntata. A scontrarsi sono due protagonisti del Trono Over, che fino a pochi giorni fa sembravano essere innamorati. Di chi parliamo?

Di Ida e Diego, che sembrano essere più distanti che mai. A scatenare la discussione è stata la frequentazione tra Diego ed Elena, una nuova dama. In molti in studio, opinionisti in primis, hanno messo in dubbio le reali intenzioni del cavaliere, che poche settimane fa si dichiarava innamorato di Ida: per molti è strano che sia già pronto ad iniziare una storia con un’altra. Diego si difende spiegando di aver tentato di recuperare con Ida e di avercela messa tutta, ma essendo stato rifiutato più volte ha deciso di voltare pagina. Dopo un po’, però, è scoppiata una lite furiosa con Ida.

“Hai trovato una scusa per dirmi di no e chiudere”, dichiara la Platano, ma Diego si difende spiegando che la dama non le ha mai dato sicurezze su quello che provava per lui. E quando Diego ha messo in dubbio alcune parole dette da Ida sui suoi sentimenti, la dama scoppia in lacrime: “L’uomo più deludente che abbia conosciuto, veramente…Una delusione. Diego non hai capito proprio niente, sei stato il peggiore! Hai giocato benissimo, il peggiore in assoluto”.

Insomma, sembra essere finita davvero male tra i due… Anche se, Diego ha ammesso che uscirebbe dal programma con la dama se lei chiedesse nuovamente. Ci sarà un clamoroso colpo di scena o la storia si è conclusa definitivamente? Non ci resta che attendere le prossime puntate!