GF Vip, la frecciatina a Manuel non passa inosservata: arriva proprio da lei, un’ex concorrente del reality show di Canale 5.

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip c’è senza dubbio lui, Manuel Bortuzzo. A grande sorpresa, il nuotatore ha deciso di restare nella casa anche dopo la notizia del prolungamento, non abbandonando la casa il 13 dicembre. Merito anche della ritrovata serenità con Lulù Selassié, con la quale sembra aver dato inizio ad una vera storia d’amore. Che, però, non convince proprio tutti.

Per alcuni, infatti, il cambiamento di rotta di Manuel è stato un po’ troppo repentino. Un’ex concorrente di questa edizione ha lanciato una frecciatina sui social che non è passata affatto inosservata.

L’ex concorrente del GF Vip lancia una frecciatina a Manuel Bortuzzo: “Magari avessi…”

È scoppiato l’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè! Dopo diverse incomprensioni, i due sembrano aver trovato un’intesa perfetta: nella casa, ormai, i due concorrenti sono inseparabili. Nonostante questo, non ha tutti convince questa storia. Nello specifico, non tutti credono all’improvviso cambiamento di Manuel, che fino a poche settimane fa non gradiva la presenza della principessa, a tal punto da nominarla.

Tra gli scettici c’è anche lei, Maria Monsé, che nelle sue stories di Instagram ha pubblicato un post che ha tutta l’aria di essere una chiara frecciatina al concorrente. L’ex gieffina ha ironizzato sulla velocità con cui Bortuzzo ha cambiato idea su Lulù, date un’occhiata:

Eh si, parole decisamente pungenti! Dal canto suo, Manuel è consapevole di aver fatto degli errori nel suo percorso con Lulù, ma è pronto a far ricredere tutti, ammettendo di provare sentimenti reali per la coinquilina, che vuole continuare a frequentare anche fuori dalla casa. E voi, cosa ne pensate della nuova coppia nata in casa? Credete nel loro amore? Non ci resta che attendere le prossime novità direttamente dalla casa più spiata della tv.