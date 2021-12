Miriana Trevisan al Gf Vip si scaglia contro Soleil: “Io non vado a rompere i c*****i ad un uomo sposato”, ma Biagio la ferma.

Il Grande Fratello Vip ci sta riservando grandi sorprese e tanti colpi di scena. Nell’ultima puntata andata in onda è accaduto di tutto. Alex Belli, ha ‘minacciato’ di voler uscire, ma subito dopo, ha avuto un incontro con sua moglie, Delia Duran.

La donna si è mostrata molto delusa dal comportamento dell’uomo nei confronti di Soleil, così intimo e in confidenza. Era intenzionata a chiudere la storia, ma il concorrente si è avvicinato e l’ha abbracciata. Purtroppo, per non aver rispettato le norme anticovid, è stato squalificato. Questo rapporto tra Belli e Soleil ha fatto parlare molto e anche i concorrenti nella casa hanno detto cosa pensano. Miriana, parlando con Biagio, in magazzino, si è scagliata contro Soleil, ma ha ricevuto la risposta del coinquilino.

Leggi anche GF Vip, “Quella di Alex era una sceneggiata”: Davide Silvestri svela un retroscena shock

Gf Vip, Miriana critica Soleil: “Non vado a rompere un uomo sposato”, Biagio: “Anche io sono fidanzato”

Il rapporto tra Alex e Soleil ha fatto tanto parlare in queste settimane. Una semplice amicizia si è trasformata pian piano in qualcosa in più. L’attore aveva confessato di essersi innamorato, ma di amare anche sua moglie, Delia Duran.

Leggi anche Alex Belli e Delia Duran avvistati dopo il GF Vip: cosa sta succedendo

Quest’ultima è più volte intervenuta in casa per parlare con il marito. Dopo la puntata di lunedì, dove abbiamo visto Alex e Delia uscire, dopo la sua squalifica, molti concorrenti hanno avuto diversi momenti per parlare di questo rapporto tra Alex e Soleil. Miriana Trevisan si è scagliata contro il comportamento della Sorge.

“Lei non è stata ferma, io non vado a rompere i c*** ad un uomo sposato…Ha giocato anche lei, è una donna single e lo sono anche io. Andare da uno sposato che potrebbe avere un’attrazione, non creare una situazione ambigua. Anche io che sono single e rispetto un uomo sposato”, ha detto Miriana e Biagio l’ha fermata: “E’ lui che è sposato, è lui che deve amare la sua donna e comportarsi bene… anche io sono fidanzato, solo con l’anello al dito si rispetta la gente? Allora non ti abbraccio più anche se mi fa piacere”. A quanto pare, Biagio e Miriana hanno opinioni diverse.