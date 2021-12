Valentino Rossi non ha solo la passione per le moto, ma anche per le auto e quelle che ha guidato sono spettacolari.

Valentino Rossi è uno dei motociclisti più amati, ed è tra i piloti più titolati. Nel corso della sua carriera ha vinto nove titoli mondiali, di cui cinque consecutivi tra il 2001 e il 2005. Ha vinto il titolo in quattro classi differenti: 125, 250, 500 e MotoGP, unico pilota ad averli ottenuti nella storia del motociclismo.

Rossi è anche proprietario dello SKY Racing Team VR46, esattamente dal 2014. Ha annunciato il ritiro dalle corse nella stagione 2021. L’ultima gara è stata disputata il 14 novembre. In molti hanno festeggiato il pilota, dopo la sua grande carriera e l’emozione in quei momenti è stata grande. Forse, non tutti lo sanno, Valentino non ha solo la passione per le moto, ma anche per le auto. Le sue sono tutte spettacolari: sapete quali sono?

Le moto di Valentino Rossi sono spettacoli: ma anche le auto sono spettacoli

Dal 2014 è proprietario dello Ski Racing Team CR46. Rossi ha annunciato il ritiro nella stagione 2021. Non ha escluso, però, un impegno al volante in qualche altra competizione. Valentino, a quanto pare, non ha solo la passione per le moto ma anche per le auto. Avete mai visto quali guida? Sono tutte spettacolari.

Tra le auto guidate troviamo una Ferrari 458 giallo Modena con targa personalizzata, spinta da un motore V8 da 4, 5 litri capace di sviluppare 570 CV. Rossi ha avuto anche un’Audi RS6, comprata nel 2014 e venduta nel 2017 alla cifra, sembrerebbe di 100mila. Tra le auto di Valentino Rossi troviamo anche una MBW M5 e una M3 oltre ad una Porsche 911 GT3. Valentino è stato anche Testimonial di Opel Dam, la sity car del marchio tedesco uscita di produzione. La casa automobilistica realizzò un esemplare speciale appositamente per lui, che poi decise di vendere all’asta e devolvere il ricavato all’Ospedale Pediatrico Mayer di Firenze. A quanto pare, la lista delle auto guidate dal pilota è molto lunga e tutte sono di un certo livello.