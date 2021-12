Beautiful, anticipazioni americane: Sheila troverà un’inaspettata alleata, da non credere! Il gesto che lascerà tutti di stucco.

Appassionati di Beautiful, preparatevi a colpi di scena incredibili. Nelle puntate della soap attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma ben presto resterete davvero sconvolti dagli intrighi della trama. Merito dei clamorosi ritorni in quel di Los Angeles!

Primo tra tutti, il ritorno di Sheila Carter, una delle nemiche storiche della famiglia Forrester. Negli Usa, la donna è tornata in scena da un bel po’, ma noi dovremo aspettare ancora. Ma possiamo garantirvelo: ne varrà la pena! E proprio per quanto riguarda Sheila, ci sarà un colpo di scena incredibile: un gesto che qualcuno farà nei suoi confronti, del tutto inaspettato. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a leggere!

LEGGI ANCHE —–>Beautiful, anticipazioni americane: deve subire una delicata operazione, terribile colpo di scena

Beautiful, colpo di scena per Sheila Carter: le anticipazioni americane

Il ciclone Sheila Carter sta per tornare a Los Angeles! In realtà, nelle puntate Usa, la spietata nemica dei Forrester è già tornata, ma i telespettatori italiani dovranno attendere ancora un po’ per vederla in azione. Sheila tornerà a Los Angeles con un clamoroso segreto: è la mamma di Finn, diventato nel frattempo il marito di Steffy!

Una notizia che lascerà tutti senza parole: si creerà una vera e propria battaglia tra la Carter e Steffy, dato che quest’ultima non vuole che Finn si avvicini alla donna. Ma un colpo di scena è dietro l’angolo: come sappiamo, ben presto tornerà in scena anche Taylor, altra rivale storia di Sheila. Quest’ultima ha persino sparato alla dottoressa, rischiando di ucciderla! La anticipazioni americane però sono sorprendenti.

Tutti si aspettano che le due consuocere siano ancora una volta acerrime nemiche, ma pare proprio che Taylor tenderà una mano a Sheila! Sarà una tattica per “tenerla buona” ed evitare che metta in pericolo Steffy e la sua famiglia? O tra le due donne potrà nascere davvero una inaspettata alleanza?

LEGGI ANCHE —–>Beautiful, anticipazioni americane: Hope Logan come non l’avete mai vista, incredibile retroscena

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutto quello che accadrà. Una cosa è certa: ne vedremo delle belle!