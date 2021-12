Chi è e cosa fa nella vita la fidanzata di Marco D’Amore, Ciro in Gomorra

Il suo talento di attore è sotto gli occhi di tutti, ma anche nel privato Marco D’Amore ha trovato la sua ‘dimensione’: chi è la fidanzata.

Volto amatissimo della serie tv Gomorra, che proprio in questi giorni ha chiuso definitivamente i battenti con la conclusione della quinta ed ultima stagione, Marco D’Amore è un uomo realizzato anche dal punto di vista sentimentale.

Accanto a lui da diversi anni, Daniela Maiorana è la donna che rubato il cuore del famoso attore e regista che sta portando in alto il nome dell’Italia nel mondo grazie alla magistrale interpretazione di Ciro Di Marzio.

I due si conobbero tra i banchi di scuola, anche se da parte di lei non fu un vero e proprio colpo di fulmine. L’attore raccontò in un’intervista a Vanity Fair di essere riuscito a conquistarla guadagnandosi la sua fiducia poco a poco. “Quando ci siamo messi insieme io stavo per partire, una tournée che durava parecchi mesi. Le dissi ‘Ti chiamerò tutti i giorni‘. Lei non ci credeva. Da allora non ci siamo mai lasciati. È la prima volta nella mia vita che faccio progetti: il futuro, i figli”.

Insomma, un amore solido e che sia Marco che Daniela si sono impegnati a coltivare. Scopriamo allora tutto ciò che sappiamo di lei.

Marco D’Amore, di dov’è e che lavoro fa la sua fidanzata

Per quanto riguarda la sua professione, la Maiorana svolge un lavoro lontano anni luce dal mondo dello spettacolo. “Lei è stabile a Caserta e fa la manager nelle Risorse Umane. Abbiamo una casa. Non è facile, ma penso che Daniela sia stata importante per orientarmi, sono sempre stato ‘scombussolato’. Per ora non pensiamo al matrimonio e al resto, siamo concentrati sullo stare bene insieme”, ha rivelato D’Amore.

In pochi immaginerebbero che la bellissima compagna della star di Gomorra è di origini siciliane e pronipote del fisico Ettore Majorana. Daniela però vive e lavora a Caserta come manager nelle Risorse Umane. A Io Donna, l’attore ha spiegato di non risentire della distanza: “Faccio avanti e indietro da 8 anni, va bene così a entrambi. A Caserta ci sono anche i miei fratelli, Valeria e Giuliano, che lavorano con me. Siamo una piccola azienda familiare. Per ora funziona”.

