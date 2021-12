La somiglianza c’è: avete mai visto la mamma di Genny di Gomorra? Spunta la foto di famiglia del famoso attore.

È uno degli attore più amati del momento. E delle ultime ore! Si, perché si è conclusa ieri, venerdì 17 dicembre, l’ultima attesissima stagione di Gomorra, serie tv di cui lui è stato assoluto protagonista. Parliamo di Salvatore Esposito, che ha vestito i panni di Genny Savastano. Lui ormai lo conosciamo benissimo, ma avete mai visto la sua mamma?

Si chiama Susy e la somiglianza tra loro è davvero incredibile: vedere questo scatto vi lascerà di stucco, date un’occhiata!

È il mitico Genny di Gomorra: avete mai visto la mamma dell’attore?

Avete visto il finale di Gomorra? Da poche ore è terminata una delle serie italiane più amate e seguite di sempre e la nostalgia tra i telespettatori è già tanta: a tutti mancheranno Genny Savastano, Ciro Di Marzio e tutti i protagonisti di questo emozionante viaggio. Per sopperire alla mancanza, non potete non seguire gli attori sui social! È proprio lì che Salvatore Esposito posta spesso scatti della sua quotidianità: il suo canale di Instagram è seguito da un milione e 400 mila followers!

Sul suo canale troviamo foto e video relativi al suo lavoro, ma anche in compagnia della sua famiglia. Avete mai visto la mamma Susy? È bellissima e la somiglianza tra i due è davvero tanta, date un’occhiata:

Eh si, davvero bellissimi! E proprio poche ore fa, sul suo Instagram, l’attore napoletano ha pubblicato un post in compagnia del collega Marco D’Amore ( Ciro Di Marzio), il suo compagno di viaggio in questa avventura. Anche Sky ha speso parole da brividi per “Genny”: “Siamo molto orgogliosi e contenti di aver visto Gennaro crescere insieme a Salvatore e Salvatore insieme a Gennaro. Siamo sicuri che Gomorra-la serie non sarebbe stata possibile senza di te”.