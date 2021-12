“La mia canzone non è passata”, scartata da Sanremo: la confessione in diretta a Ballando con le stelle; cosa è successo durante la finale.

Una puntata scoppiettante, quella di Ballando con le stelle andata in onda ieri, sabato 18 dicembre 2021, su Rai Uno. Un finale col botto per Milly Carlucci, che ha totalizzato ascolti record dalla prima all’ultima puntata dello show di Rai Uno. E, proprio nel corso della puntata di ieri, è arrivata una inaspettata rivelazione.

Una confessione che riguarda il prossimo Festival di Sanremo: una delle concorrenti in gara nello show è stata scartata e a rivelarlo è stata proprio lei in diretta. Scopriamo i dettagli.

Ballando con le stelle, arriva la confessione in diretta: “La mia canzone non è passata, capita”

Arisa e Vito Coppola vincono la quindicesima edizione di Ballando con le stelle! Battendo in finalissima Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, la coppia è riuscita a salire sul gradino più alto del podio, concludendo nel migliore dei modi la l’avventura nel programma di Milly Carlucci. Un’esperienza unica per Arisa, che si è messa in gioco e ha mostrato lati inediti di sé, senza filtri e senza maschere. E proprio senza filtri, la cantante ha rivelato di non essere stata scelta per i Big della prossima edizione di Sanremo.

“Ho fatto otto volte Sanremo e avrei voluto farlo anche quest’anno“, dichiara Arisa, che, interrogata da Selvaggia Lucarelli, rivela che la sua canzone non è passata. “Capita, commenta Arisa, ironizzando così: “Ci sono andata troppe volte, quindi quest’anno pausa!”

Ma Arisa si può consolare con questo magico successo a Ballando con le stelle. Un percorso speciale, durante il quale la cantante ha dimostrato di essere completa ed originale in ogni cosa che fa, conquistando tutti, dalla giuria al pubblico a casa. Complimenti!