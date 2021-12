All Together Now, chi è Jalisse: età, curiosità e Instagram della cantante, una delle concorrenti della quarta edizione del programma.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo al gran finale di All Together Now: la quarta edizione dello show di Canale 5 si concluderà proprio stasera, domenica 19 dicembre 2021. Tantissimi i talenti in gara quest’anno e tra i finalisti c’è anche lei, Jalisse.

La giovane cantante è cresciuta tantissimo nel corso delle puntate, arrivando fino in finale: riuscirà a salire sul gradino più alto del podio? Staremo a vedere, nel frattempo conosciamola meglio!

Jalisse è una delle concorrenti di All Together Now: avete visto il suo canale Instagram?

Jalisse è una delle concorrenti di All Together Now. E non una concorrente qualunque: Jalisse è una finalista! E questa sera scopriremo finalmente chi sarà il vincitore di questa scoppiettante quarta edizione del programma condotto da Michelle Hunziker.

Jalisse ha 25 anni, vive a Villabassa in provincia di Bolzano ma è originaria di San Cesario ( Lecce). La sua passione per la musica è iniziata prestissimo e, finalmente, ha la possibilità di mostrare il suo talento grazie alla trasmissione di Canale 5. Studentessa universitaria, lavora come cameriera, senza tralasciare l’amore per il canto.

Curiosi di dare uno sguardo al suo canale Instagram? Il suo cognome è Bascià ed è così che la troverete sulla piattaforma social. Ecco uno scatto postato proprio da lei, nella sua bellissima Puglia:

Non ci resta che attendere per scoprire chi riuscirà a convincere il maggior numero di giurati del muro e la giuria speciale composta da J Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. Voi per chi farete il tifo?

Una super ospite per la finale di All Together Now

E tra una manche e l’altra ed una sfida e l’altra a suon di canzoni, ci sarà un’ospite super speciale per il gran finale: si tratta di Aurora Ramazzotti, figlia della conduttrice Michelle Hunziker. Un momento da non perdere! Appuntamento questa sera su Canale 5 in prima serata!