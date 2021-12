Maria Chiara Giannetta, sapete che lavoro fanno i suoi genitori?

Maria Chiara Giannetta è un’attrice amatissima e famosa, ma sapete che lavoro fanno i suoi genitori? A rivelarlo è lei stessa: i dettagli.

Davvero incredibile questa nuova serie televisiva su Rai Uno, vero? Con protagonista indiscussa la mitica e giovane Maria Chiara Giannetta, ‘Blanca’ sta conquistando davvero tutti. E si accinge a farlo ancora di più non soltanto questa sera, ma anche la settimana prossima quando andrà in onda un finale di stagione choc.

Nata a Foggia nel 1992, la splendida Maria Chiara compie il suo debutto in teatro quando era soltanto una bambina. Alla sola età di 11 anni, infatti, prende parte ai primi spettacoli teatrali. Ed, esattamente nel 2014, compie il suo esordio sul piccolo schermo con Don Matteo, conquistando tutti. Da quel preciso momento, la carriera della giovanissima Giannetta spicca letteralmente il volo. Attrice teatrale e di tantissime serie televisive di successo, Maria Chiara vanta di un curriculum pieno di esperienze lavorative piuttosto impressionanti. Ed è giovanissima, pensate un po’. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Ad esempio, chi sono i suoi genitori? E che lavoro fanno? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata a Tv Sorrisi e Canzoni. Scopriamo insieme ogni cosa.

Che lavoro fanno i genitori di Maria Chiara Giannetta?

Proprio qualche settimana fa, Maria Chiara Giannetta si è ampiamente raccontata sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Ed oltre a svelare la sua felicità per l’incredibile successo riscontrato da ‘Blanca’ e il suo recentissimo impegno sul set di Don Matteo, l’attrice pugliese non ha perso occasione di poter parlare dei genitori, i suoi più grandi ammiratori. E svelare, molto probabilmente per la prima volta, qualche cosa in più sul loro conto.

Siete curiosi, ad esempio, di sapere che lavoro fanno i genitori di Maria Chiara Giannetta? Senza alcun dubbio, si! E noi siamo qui apposta per questo. Da quanto rivelato dalla diretta interessata sulle pagine del noto giornale, la mamma e il papà dell’attrice svolgono dei lavori piuttosto comuni. “Si alzano alle 6 di mattina”, ha detto l’attrice. Ebbene. In particolare, la mamma di Maria Chiara è un’infermiera. E suo padre, invece, è un informatico all’università.

Cosa ci dite voi, lo sapevate?