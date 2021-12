Primo appuntamento con Flavio Montrucchio: quando inizia la nuova edizione

Quando inizia la nuova stagione di Primo Appuntamento: finalmente è stata svelata la data di inizio.

Primo Appuntamento sta per tornare, da qualche ora è stata svelata la data di inizio. La conduzione è affidata anche per questa nuova stagione a Flavio Montrucchio. La precedente edizione ci ha tenuto compagnia in questi mesi. Il format da anni è seguitissimo e molto popolare. Sono tante le persone che vogliono parteciparvi e fanno i casting. Primo appuntamento prevede l’incontro in un ristorante di persone che non si conoscono.

Si incontrano per la prima volta nel famoso ristorante, per una cena insieme. Non conoscono nulla del partner che trovano di fronte, non il nome o gli anni. La cena è un modo per parlare e conoscersi. I protagonisti cercano di capire i vari punti in comune e non, e se possa nascere o meno un interesse. In nostri vecchi articoli, vi abbiamo detto che, nel format, più volte l’amore ha trionfato. Dopo anni, ci sono coppie che si sono formate e che sono ancora insieme, e altre che sono pronte a sposarsi. Ora, tutti gli appassionati del programma che non vedono l’ora di immergersi in nuove storie, saranno accontentati. Sta per partire la nuova edizione, ecco quando.

Primo appuntamento con Flavio Montrucchio: quando parte la nuova edizione

Primo appuntamento è un programma molto amato e seguito, in onda su Real Time. Condotto da Flavio Montrucchio, vede la centro dell’attenzione persone che si incontrano per la prima volta in un ristorante per una cena insieme.

Non si conoscono, ed è proprio questo il bello. Durante la cena, tra una chiacchiera ed un’altra, cercheranno di capire se possa esserci qualcosa, se c’è un’affinità o comunque un piccolo interesse. Adesso, come vi abbiamo anticipato, la nuova edizione è pronta e manca pochissimo al suo inizio. Ma quando va in onda?

Anno nuove e puntate nuove, Primo appuntamento arriva da martedì 4 gennaio alle 21.20 su Real Time, con Flavio Montrucchio. Siete pronti ad immergervi in nuove emozioni? Noi non vediamo l’ora!