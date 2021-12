Non tutti lo ricordano, ma l’attore di The Vampire Diaries ha recitato anche in Smallville: l’avete notato?

Abbiamo tanto apprezzato l’attore nel ruolo di Stefan Salvatore, nella serie televisiva The Vampire Diaries. Qui ha recitato al fianco di Ian Somerhalder e di Nina Dobrev. Ha ricoperto la parte del vampiro fino alla fine della serie, nel 2017.

Paul Wesley è un attore e regista statunitense famoso in tutto il mondo. Ha cominciato a lavorare come modello a soli 14 anni. Il suo debutto come attore arriva nel 1999, nella soap opera Destini e in seguito entra nel cast di Sentieri. Ha recitato in numerose serie tv come in The O.C., CSI: Miami, I signori del rum, Army Wives – Conflitti del cuore, Cold Case – Delitti irrisolti, Law & Order – Unità vittime speciali e Law & Order: Criminal Intent. Ma forse, non tutti lo ricordano, ha anche recitato in Smallville, interpretando i panni del fratellastro di Lex Luthor: lo ricordate?

L’attore di The Vampire Diaries ha recitato anche in Smallville: l’avete notato?

Paul Wesley è un attore molto famoso. In particolare, il ruolo che sicuramente l’ha portato al successo è quello di Stefan Salvatore in The Vampire Diaries. Era il 2009 e Wesley è entrato a far parte del cast della serie, recitando al fianco di Ian Somerhalder e di Nina Dobrev. Ha vestito i panni di un vampiro. E’ innamorato di Elena, giovane identica alla ragazza precedentemente contesa dai Salvatore, la vampira che trasformò lui e suo fratello Damon Salvatore nel 1864.

Abbiamo avuto il piacere di seguirlo fino alla fine, quando la soap si è conclusa nel 2017. L’attore ha recitato in numerose serie tv, ma lo ricordate in Smallville? Era il 2003 quando vi ha preso parte.

Paul Wesley è entrato a far parte della serie statunitense vestendo i panni di Lucas, fratellastro di Lex Luthor, nella seconda stagione. Lex trova il fratellastro dopo 18 anni e lo riporta in casa. In questa foto, lo vediamo in una scena di Smallville. Qui, era in scena insieme a Clark Kent, protagonista interpretato da Tom Welling, e con Lex, interpretato da Michael Rosenbaum. Ricordate Wesley nella serie tv?