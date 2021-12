Disavventura a Parigi per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Sono senza parole”, cosa è successo alla coppia nata al GF Vip 5.

Manca pochissimo al primo anniversario di fidanzamento di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Si, perché l’amatissima coppia ha scelto come data il 26 dicembre, giorno in cui si sono scambiati il primo bacio nella casa del GF Vip 5. Da quel momento, non si sono iù lasciati ed oggi sono più innamorati che mai. E, prima del Natale, si sono concessi quattro giorni di amore e relax a Parigi. Tutto meraviglioso, se non fosse per uno spiacevole imprevisto!

Il tutto è avvenuto ieri sera, per la prima serata dei “Prelemi” nella capitale francese. La disavventura ha lasciato di stucco la coppia, che non ha potuto non sfogarsi attraverso le proprie stories. “Io sono senza parole”, scrive Giulia. Scopriamo cosa è successo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, brutto episodio a Parigi: il racconto sui social

Brutto episodio per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nelle loro prima serata parigina. La coppia è in vacanza per alcuni giorni in Francia, ma qualcosa è andato storto proprio nel corso della serata di ieri, martedì 20 dicembre. Si, perché Giulia e Pierpaolo sono stati letteralmente cacciati via da un ristorante, nonostante avessero prenotato e pagato la cena da diversi giorni. Il motivo? La coppia si è presentata in ritardo, ma per motivazioni valide, non essendo riusciti a trovare un posto per parcheggiare. I ristoratori, però, non hanno voluto sentire ragioni, non permettendo alla coppia di accedere al tavolo prenotato, né di ordinare nuovamente. “Che maleducazione, che arroganza”, scrive Giulia, visibilmente scossa nelle stories pubblicate sul suo canale di Instagram:

Successivamente, però, la serata ha fortunatamente preso la piega giusta: i due ex gieffini hanno trovato un altro ristorante, dove hanno potuto trascorrere la serata in allegria e tanto amore. E voi, cosa ne pensate di questa coppia? Vi piacciono insieme?