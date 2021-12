E’ tornato a Rai Due dopo lunghi anni: i fan sono esplosi di gioia

E’ tornato a Rai Due dopo lunghi anni: l’annuncio era arrivato pochi giorni fa e ha fatto impazzire i fan di gioia.

E’ tornato su Rai due dopo quattro anni. E’ stato in passato uno dei volti del famoso e amato programma, poi c’è stato un periodo di assenza. Rimettere piede in quello studio che è stata la sua casa, sicuramente è stata una grande emozione.

Soltanto qualche giorno fa, il conduttore aveva dato l’annuncio, ai microfoni di RTL 102.5 NEWS. Per il momento, però, sembrerebbe trattarsi solo di questa ospitata. L’idea è nata quando ha incontrato una delle autrici della trasmissione questa estate, ed è stato contattato proprio dalla donna che gli ha proposto di tornare come ospite. Ai microfoni di RTl 102.5 NEWS ha detto, pochi giorni fa: “Adesso torno come ospite, esattamente il 22 dicembre. Sono stato invitato dopo un periodo di fermo biologico. Non lo sapeva nessuno, adesso lo sanno tutti. Mi sono emozionato. Torno lì dove sono stato per 20 anni, il mio camerino e le persone che sono state la mia famiglia”. E così è stato, l’amato conduttore è arrivato e ha sorpreso tutti i telespettatori.

Ebbene, è accaduto, dopo 4 anni di assenza, Marcello Cirillo è tornato su Rai due, ai Fatti Vostri. Il conduttore è stato uno dei volti del programma e quella era la sua casa, la sua famiglia. Insieme a Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, è stato al timone del format per molto tempo, ma poi c’è stato il caos. Oggi a condurre l’amato programma ci sono Anna Falchi e Salvo Sottile.

Cirillo è arrivato, però, come ospite a I Fatti Vostri, anzi, un ospite speciale, perchè ha cantato e suonato. Il suo arrivo ha lasciato il pubblico senza parole. Lui che è sempre stato molto amato, per tanti anni, non si è fatto vivo e adesso, il suo ritorno, non ha fatto altro che piacere.

