La dedica sui social di Pierpaolo Petrelli per la sua Giulia Salemi è davvero commovente: la coppia nata al GF VIP più innamorata che mai!

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia. Si sono innamorati sotto le luci dei riflettori ed oggi vivono felici la loro storia d’amore.

Dopo aver affrontato mano nella mano il percorso al Grande Fratello VIP, l’ex velino, oggi concorrente di Tale e Quale Show, e la famosa influencer, oggi sono più innamorati che mai. Pierpaolo, ospite di Domenica In, nel salotto di Mara Venier ha confessato di amare alla follia la sua dolce metà: “Giulia crede in me e mi dà quella benzina per realizzare i miei sogni. Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna e Giulia è la mia grande donna. Spero di essere all’altezza di lei. Fra noi c’è un amore molto forte e non pensavo di scoprirlo in un contesto televisivo. Non lo avrei mai immaginato. Abbiamo iniziato piano piano, tutto è arrivato con calma”. Proprio nelle ultime ore, il dolce Pretelli ha deciso di fare una nuova dedica alla Salemi.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più innamorati: “Lo immaginavo così”, la dolcissima dedica sui social

Pierpaolo Pretelli si lascia andare e apre il suo cuore anche sui social. L’amore per Giulia Salemi è troppo forte: nelle ultime ore è arrivata su Instagram una nuova dichiarazione d’amore.

Stanno facendo sognare migliaia di fan: Giulia e Pierpaolo, dopo il GF VIP, vivono felici la loro storia d’amore, lontana dalle luci dei riflettori. Come didascalia ad una fotografia dolcissima, l’ex Velino ha scritto alcune parole ricche di significato: una dichiarazione d’amore commovente.

“Da piccolo l’amore lo immaginavo così “ ha scritto Pierpaolo, oggi concorrente di Tale e Quale Show. La sua dolce metà ha scherzato commentando: “Questa cosa le tue caption sono sempre più fighe delle mie deve finire“. L’amore tra i due scoppia anche sui social: con la loro dolcezza e simpatia hanno conquistato milioni di fan!

