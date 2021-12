GF Vip, sapete chi è l’ex fidanzata di Alessandro Basciano? La conosciamo benissimo; i dettagli della vita privata del nuovo concorrente del reality.

Il suo ingresso nella casa del GF Vip ha letteralmente creato scompiglio all’interno del reality. Si, perché più di una concorrente non ha resistito al fascino di Alessandro Basciano, il nuovo vippone del GF Vip 6. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha flirtato con Sophie, Soleil e Jessica: nascerà qualcosa con una di loro? Staremo a vedere! Nel frattempo, scopriamo qualcosa in più sul suo passato.

Nei primi giorni trascorsi nella casa, Alessandro ha tutta l’aria di essere un rubacuori, ma cosa sappiamo della sua vita sentimentale prima del GF Vip? Ecco chi è la sua ex fidanzata!

GF Vip, chi è l’ex fidanzata di Alessandro Basciano: il retroscena sulla vita privata del concorrente

Tutte pazze per Alessandro Basciano! No, non è il titolo di un film, ma è quello che sta accadendo nella casa del GF Vip. La new entry del reality sembra aver suscitato l’interesse di diverse concorrenti: nasceranno conflitti tra di loro? In attesa di scoprire come si evolveranno le vicende in casa, scopriamo qualcosa in più sul passato del nuovo gieffino.

In tv lo abbiamo visto sia nelle vesti di tentatore a Temptatation Island che di corteggiatore a Uomini e Donne: era tra i pretendenti della tronista Giulia Quatrociocche, che a lui preferì il “rivale” Daniele Schiavon. Prima di approdare sul piccolo schermo, Alessandro è diventato papà di Nicolò, nato dalla relazione con la sua ex compagna Clementina Deriu. E, di recente, Basciano ha ufficializzato sui social anche un’altra relazione.

Nella scorsa estate, infatti, Alessandro è stato legato a Erjona Sulejmani, famosissima sui social, con oltre 300 mila followers. La bellissima albanese, ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili, è apparsa anche in Temptation Island. I due si sono frequentati per diversi mesi, ma per loro niente lieto fine: la rottura è stata anche piuttosto dolorosa per Basciano.

Al momento, però, Alessandro è super single e, a quanto pare, è pronto a tuffarsi in una nuova storia. Chi cadrà tra le sue braccia?