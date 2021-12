Gf Vip, Manila chiamata in confessionale alle 5 del mattino sbrocca: “Non vengo a parlare degli altri”

GF Vip, Manila viene chiamata alle 5 del mattino in confessionale e si infuria: “Non vengo a parlare degli altri”.

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un enorme seguito, non solo gli ascolti della puntata sono elevati ma anche la diretta 24 ore su 24 è molto seguita. Di fronte a questa visione, è stato deciso di non far concludere il reality a dicembre. La finale si terrà il 14 marzo.

I concorrenti hanno avuto la possibilità, dopo il 13 dicembre, di decidere, se restare in casa o andare via. Solo Aldo Montano e Francesca Cipriani hanno lasciato il gioco. Manila Nazzaro, dopo tante titubanze, ha deciso di restare. Nelle ultime ore, proprio l’ex Miss Italia, si è arrabbiata. E’ stata chiamata in confessionale alle 5 del mattino, il giorno dopo la puntata e si è infuriata, spiegandone i motivi.

Leggi anche GF Vip, “Stai buttando benzina sul fuoco”: Manila Nazzaro non ci sta, scontro durissimo

Manila si infuria al Gf Vip: chiamata alla 5 del mattino in confessionale sbrocca

Lunedì c’è stata la puntata del Grande Fratello Vip, e anche questa volta, ci sono stati nuovi ingressi. Dopo l’entrata di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, già eliminate, e di Biagio D’Anelli, venerdì c’è stato l’ingresso di Alessandro Basciano, Eva Grimaldi e Federica Calemme.

Leggi anche GF Vip, Valeria Marini: “Io sono abituata a stare davanti sul palco”, esplode la polemica tra le Vippone

Lunedì altri ingressi hanno fatto seguito nella diretta, quello di Barù Gaetani D’Aragoni e Nathaly Caldonazzo. Ancora una volta, l’attenzione si è poi concentrata su Alex Belli e Soleil. Anzi, c’è stato un incontro a tre, anche con la mamma dell’ex corteggiatrice, Wendy, che aveva qualcosa da dire ad Alex e voleva mostrare il suo sostegno a sua figlia. Dopo la puntata, però, l’attenzione dei fan che seguono il programma, si è concentrata su Manila Nazzaro. Il motivo? Durante la notte, l’ex Miss Italia ha sbroccato, dopo che è stata chiamata in confessionale alle 5 del mattino.

“Ma di che devo parlare degli altri, ma che p***.. non chiamano una ragazza di 25 anni, ma di 44 sì“, ha detto quando è stata chiamata. Nel pomeriggio, parlando con Katia e Carmen, ha spiegato quanto successo, dicendo di essersi molto arrabbiata: “Io vengo a quest’ora in confessionale a parlare di me, non mi chiamate per parlare degli altri, sono stufa”.