Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno deciso: in ballo ci sono 85 milioni di dollari; novità in arrivo per l’amatissima coppia.

Il ritorno di fiamma ha fatto letteralmente impazzire i fan di tutto il mondo. E ormai non si nascondono più: Ben Affleck e Jennifer Lopez non potrebbero essere più innamorati di ora. A venti anni dalla loro prima relazione, i Bennifer sono tornati insieme e, a quanto pare, fanno sul serio. Sapete in che circostanza sono stati beccati?

È in arrivo una novità incredibile per la coppia di star. Scopriamo i dettagli di questa succulenta indiscrezione.

Jennifer Lopez e Ben Affleck cercano casa: in pole position una villa da 85 milioni di dollari

Una storia che sembra una favola, ma è realtà. Dopo anni, i Bennifer sono più innamorati che mai, per la gioia dei tantissimi fan che sono esplosi di gioia alla notizia del ritorno di fiamma. E per i fan è in arrivo un’altra meravigliosa sorpresa: sembra proprio che Jennifer e Ben stiano cercando casa insieme! Secondo quanto riporta Tmz, la coppia è stata beccata in giro per Los Angeles in cerca di casa. E, a quanto pare, avrebbero già scelto la dimora dei loro sogni.

Si tratta di una villa a Beverly Hills di 38.000 metri e dal valore di 85 milioni di dollari: la superficie abitabile, con ben 12 camere da letto e 24 bagni, è di 12.000 metri. All’esterno della villa, campi di basket, pugilato, piscina, sala fitness, solarium e garage. Insomma, una dimora da favola: sarà davvero questa la scelta della coppia?

Non ci resta che attendere le prossime news sui meravigliosi Bennifer, più uniti che mai, nonostante una voce di presunta crisi trapelata nelle ultime settimane. È stata proprio J Lo a smentire tutto a People, rinnovando la stima per l’attore come padre, co-genitore e come persona. Che dire, viva l’amore e viva i ritorni di fiamma!