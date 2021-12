Belen Rodriguez ha deciso di regalarsi un nuovo look in previsione delle feste natalizie, avete visto cosa ha fatto? È sempre incantevole!

Un vero e proprio cambio immagine, quello che Belen Rodriguez ha scelto di regalarsi a pochi giorni dal Natale. A mostrarsi con questo nuovo look, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale.

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Belen Rodriguez non perde occasione di poter restare sempre in contatto con i suoi sostenitori. Oltre ad incantevoli scatti fotografici, talvolta di shooting ed altre volte di vita ‘privata’, la showgirl argentina è sempre solita rendere partecipi il suo pubblico su tutto ciò che la riguarda. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, la Rodriguez non ha potuto fare a meno di mostrare a tutti il suo nuovo ed incredibile look. Ovviamente, ci penseremo noi a mostrarvi tutto nei minimi dettaglio. Una cosa, però, vogliamo anticiparla: è davvero incantevole! Come sempre, d’altronde! Pronti a scoprire qualche cosa in più? Vi accontentiamo immediatamente.

Belen Rodriguez cambia look: taglio drastico, sempre bellissima

Tra qualche giorno è Natale. Ed oltre a pensare ai regalini per le persone più care, c’è chi decide di farsi un auto-regalo. E di regalarsi una nuova immagine. È il caso, ad esempio, di Belen Rodriguez. Qualche ora fa, attraverso una serie di Instagram Stories, la splendida showgirl e conduttrice ha mostrato ai suoi sostenitori il risultati di una mattina trascorsi insieme al parrucchiere.

Prima di Natale, quindi, Belen ha scelto di cambiare look. E che cambiamento, oseremmo dire! Sempre incantevole e bellissima, la Rodriguez ha mostrato il risultato ai suoi sostenitori. E, senza alcun dubbio, avrà ricevuto una miriade di complimenti. Anche perché, con una bellezza del genere, risultato differente non si poteva affatto avere. Siete curiosi di sapere di che cosa stiamo parlando esattamente? Eccola qui, ve ne innamorerete:

Splendida come sempre, Belen Rodriguez. Da come si vede dall’immagine riproposta in alto, la showgirl non soltanto ha cambiato il taglio, decisamente corto rispetto a prima, ma ha anche optato per un ciuffo a frangetta. Per noi è decisamente incantevole, cosa ne dite?