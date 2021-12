Mancano pochissime ore al Natale, ma sapete cosa è solita regalare la Regina Elisabetta al suo staff? Non immaginereste questo ‘particolare’ presente.

Quello che si accinge a vivere sarà, senza alcun dubbio, un Natale piuttosto insolito e decisamente diverso per la Regina Elisabetta. Dopo anni, purtroppo, la sovrana d’Inghilterra si ritroverà a trascorrere questi giorni in compagnia della sua famiglia, ma purtroppo senza il suo amato principe Filippo.

È tutto pronto per questo Natale a Sandrigham! La Regina Elisabetta, come al suo solito, trascorrerà questi giorni in compagnia della sua famiglia. Ed, ovviamente, anche insieme alle persone più care. Tra questi, ovviamente, non possiamo fare a meno di citare una colonna portante della casa reale inglese: lo staff! È proprio per questo motivo che, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la Regina sia solita ringraziarli in questa giornata tanto speciale per l’ottimo lavoro che essi compiono durante tutto l’anno. Insomma, una vera e propria padrona di casa. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa è solita regalare loro? Se, a quanto pare, a George, Charlotte e Louis, William e Kate hanno preferito regali non costosi, cosa avrà scelto di regalare la Regina Elisabetta al suo staff?

Cosa regala la Regina Elisabetta per Natale al suo staff?

Vi siete mai chiesti cosa sia solita regalare la Regina Elisabetta al suo staff? Appurato che, così come la maggior parte delle persone, anche la sovrana inglese ama trascorrere queste feste in modo del tutto tradizionale, siete curiosi di sapere cosa regala la sovrana?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la Regina Elisabetta sia solita fare diversi regali al suo staff. Siete curiosi di saperne di più? Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che nel corso degli anni la sovrana inglese abbia regalato un flute di champagne a ciascuno di loro oppure delle cornici dove inserire le foto che più piacevano. Ma non solo. A quanto pare, sembrerebbe che siano sempre graditi dei buoni da spendere nei negozi più gettonati di Londra. O, addirittura, un budino con un bigliettino di auguri allegato.

Insomma, un gesto tanto semplice, ma che racchiude la sua immensa bontà d’animo.