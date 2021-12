GF Vip, il vippone apre il suo cuore: “sei una persona che mi prende molto di testa”, chissà cosa succederà tra i due.

Nella casa del Grande Fratello Vip continua la conoscenza tra i vipponi, specialmente con i nuovi arrivati. L’attenzione nelle ultime ore si è concentrata su due concorrenti che sembrano avere un’affinità particolare.

Uno dei vip apre il suo cuore alla bella concorrente e tutti ci chiediamo cosa accadrà tra i due. Il Grande Fratello Vip di quest’anno è un vero successo! Così tanto che la data finale per questa avventura è stata prevista per il 14 di marzo 2022. Tra scandali, litigi, flirt e amicizie non ci si stanca mai all’interno della spiatissima casa di Cinecittà. Nelle ultime ore c’è stata una conversazione molto particolare, in cui il bel giovane ha speso bellissime parole per la sua coinquilina, suscitando subito la curiosità del web.

Leggi anche “Mi sta rompendo i c******i”: la concorrente è appena arrivata al Gf Vip ma ha già qualcosa da dire

GF Vip: il vippone apre il suo cuore alla coinquilina

I grandi protagonisti di questa edizione numero 6 sono stati proprio Soleil e Alex Belli. I due vipponi con la loro strana amicizia e i continui tira e molla hanno catalizzato l’attenzione del grande pubblico. Dopo l’auto eliminazione di Alex, Soleil è rimasta senza il suo fedele compagno all’interno della casa, ma sembrerebbe proprio che abbia trovato una persona con cui instaurare una grande sintonia.

Leggi anche GF Vip, Soleil e la nuova arrivata Federica: quel gesto non passa inosservato, è successo poche ore fa

Stiamo parlando della conversazione serale avvenuta tra la bella Soleil e l’ex corteggiatore e tentatore, Alessandro Basciano. I due si sono appartati per parlare e a quel punto Basciano apre il suo cuore e dice a Soleil: “Tu sei sempre stata coerente. Hai sempre detto di essere una persona innamorata, poi se ti va di giocare lo fai. Io non gioco, perché se mi piace una persona, mi piace”. Soleil prova a provocare il ragazzo dicendogli “quindi ti piace qualcuna?” A quel punto il ragazzo ridendo afferma “Ma secondo te tu non mi piaci? Sei una persona che mi prende molto di testa, sai parlare, sei sveglia, sei forte”. Solei dal canto suo visibilmente apprezza questi complimenti, ma ha dichiarato al ragazzo “io sono fuori dai giochi”.

Leggi anche GF Vip, colpo di scena tra Alessandro Basciano e Soleil: è accaduto nella notte

Siamo curiosissimi di vedere come andrà a finire la conoscenza tra Soleil e la new entry Alessandro Basciano.