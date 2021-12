Esordisce in tv nel 2005, poi diventa amatissima: che fine ha fatto oggi?

Esordisce in tv nel 2005 e da quel momento in poi diventa amatissima, ma sapete che fine ha fatto oggi? In tantissimi se lo sono chiesto.

Il suo volto, senza alcun dubbio, non vi risulterà affatto nuovo. Stiamo parlando proprio di lei: Natalia Bush! Modella, showgirl ed attrice spagnola esordisce nella tv italiana esattamente nel 2005. È proprio in quell’anno, infatti, che viene scelta da Marco Predolin per il programma ‘In Bocca al lupo’. Ed è da quel momento che cavalca l’onda del successo.

Nata a Tenerife il 14 Dicembre del 1984, inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella. Dopo aver vinto un concorso di bellezza ed avere ottenuto il titolo di Miss Tenerife, Natalia Bush viene scelta per una nota azienda di biancheria intima per pubblicizzare i suoi capi. È proprio da lì che la carriera della modella è completamente in salita. Nel 2005, infatti, viene scelta per un programma televisivo condotto da Marco Predolin. E negli anni seguenti, infine, diventa un volto fisso in diverse trasmissioni televisive. A partire, quindi, da Distraction sui canali Mediaset. Fino a La Talpa. Ma non credete che sia finita qui! In contemporanea a questa carriera, la bella Natalia diventa anche un’attrice. E prende parte a diversi film di successo. Ad oggi, però, cosa sappiamo su di lei?

Iniziata la sua carriera da modella in Spagna, esordisce sui canali della tv nostrana nel 2005 e, da quel momento, inizia ad essere amatissima. Protagonista indiscussa di Distraction, La Talpa e di tantissimi altri programmi di successo, Natalia Bush da inizio ad una carriera piuttosto impressionante. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto?

Da diversi anni a questa parte, Natalia Bush non è più presenza fissa sul piccolo schermo. Nonostante questo, però, sono davvero tantissime le persone che continuano ad amarla. E a chiedersi che fine abbia fatto oggi. Ebbene. A quanto pare, sembrerebbe che la Bush abbia detto ‘addio’ al mondo delle telecamere. Quello che, però, non è assolutamente cambiata è la sua incredibile bellezza. E, sia chiaro, è il suo profilo Instagram a darcene la conferma. Guardate un po’ qui:

Vi piacerebbe rivederla sui nostri piccolo schermi?