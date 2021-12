Ha partecipato al GF 8 e a quell’epoca era una pugile: resterete sorpresi quando scoprirete cosa fa oggi a distanza di anni.

Quanti concorrenti abbiamo conosciuto nel corso di tutte queste edizioni del Grande Fratello? Tra le 6 della versione ‘Vip’ e le 16 di quella ‘Nip’, il reality ha visto alternarsi tantissimi gieffini e tantissime personalità tutte diverse tra loro. Tra i diversi che, però, abbiamo avuto la possibilità di affezionarci, è impossibile non fare riferimento a lei!

Entrata a far parte del GF 8, la simpaticissima ventottenne ha saputo facilmente conquistare il centro della scena. Romana verace, forte di carattere, sempre pronta a dire la sua e pugile di professione, la concorrente ha riscosso un successo davvero impressionante. Certo, non è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria e nemmeno il podio, è vero. Eppure, il seguito riscontrato subito dopo il programma è stato perlopiù incredibile. Ad oggi, però, cosa fa? Appurato che sono trascorsi ben 13 anni dal suo esordio in tv, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita? Ci pensiamo noi. Anche se, vi anticipiamo, resterete davvero sorpresi quando scoprirete cosa fa oggi. Ecco tutti i dettagli.

All’epoca del GF 8 era pugile, sapete cosa fa oggi? Ne resterete sorpresi

Quando ha preso parte all’ottava edizione del GF, la simpaticissima romana svolgeva la sua professione da pugile. Stiamo parlando proprio di lei: la bella Alice Caligiuri! All’interno della casa, come ricorderete, la ventottenne era riuscita ampiamente a dimostrare il suo carattere. E a far chiaramente intendere che nulla la spaventava. Il suo percorso, purtroppo, si è interrotto proprio sul più bello. In seguito ad una nomination, infatti, Alice ha dovuto abbandonare per sempre la casa di Cinecittà.

Siete curiosi,però, di sapere cosa fa oggi Alice? Dopo il successo riscontrato nella casa del GF, continua a lavorare nel mondo dello spettacolo. Ebbene. Molto probabilmente ne resterete sorpresi, ma no. Dopo la sua esperienza nella casa di Cinecittà, Alice ha detto ‘addio’ al mondo dei riflettori’. Ed ha voluto ritornare alla vita di sempre. Quindi, quella fatta di palestra, allenamento, pugilato e famiglia.

Vi piacerebbe rivederla?